Prognoza pogody Kraków 07.11.2024: Zachmurzenie umiarkowane i przyjemne temperatury

Poranek w Krakowie przywita mieszkańców dość chłodną aurą. O godzinie 7:00 temperatura wyniesie 3,8 st. Celsjusza, a zachmurzenie będzie duże. Wiatr nie powinien sprawiać problemów, osiągając prędkość zaledwie 3 km/h. W ciągu kolejnych godzin temperatura zacznie stopniowo wzrastać, osiągając 10,2 st. Celsjusza o 11:00, gdy zachmurzenie będzie umiarkowane.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Popołudnie przyniesie najwyższą temperaturę dnia, która o 13:00 sięgnie 11,7 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura utrzyma się na poziomie około 10,1 st. Celsjusza. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a prędkość wiatru wzrośnie do 8 km/h. Warto wykorzystać ten czas na aktywności na świeżym powietrzu, zanim temperatura zacznie spadać po 15:00.

ZOBACZ: Wystarczy włożyć to za kaloryfer. Zaoszczędzisz na ogrzewaniu

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczór przyniesie ochłodzenie, temperatura spadnie do 6,8 st. Celsjusza o 18:00, z dużym zachmurzeniem. Wiatr będzie się stopniowo uspokajał, a po 21:00 niebo się przejaśni, oferując bezchmurne widoki. Nocą temperatura osiągnie 4,7 st. Celsjusza.

Tekstowa prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,9 do 7,5 st. Celsjusza, przy zachmurzeniu zmieniającym się z dużego do małego. Wiatr będzie słaby, osiągając prędkość od 3,0 do 3,2 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie do 11,7 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość od 4,5 do 7,5 km/h.

ZOBACZ: Masz zatkane zatoki i kaszel? Winowajcą może być grzejnik

Od 14:00 do 17:00 temperatura spadnie do 7,2 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu.

W godzinach wieczornych, od 18:00 do 23:00, temperatura będzie się wahać od 6,8 do 4,7 st. Celsjusza, a niebo zmieni się z dużego zachmurzenia na bezchmurne.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda w Krakowie będzie znacznie cieplejsza. Na przykład, 3 listopada temperatura wynosiła zaledwie 2,23 st. Celsjusza przy dużym zachmurzeniu, a 1 listopada, mimo bezchmurnego nieba, termometry pokazywały 8,9 st. Celsjusza. Dzisiejsza pogoda to miła odmiana, zachęcająca do spędzenia czasu na zewnątrz.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek, 7 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl