Dzisiaj w Warszawie czeka nas dzień pełen chmur, ale bez opadów. Słońce wzejdzie o 06:40, a zajdzie już o 15:58, co daje nam krótki, jesienny dzień. Temperatury będą się wahać od 5,3 do 9,7 st. Celsjusza, a wiatr osiągnie prędkość do 8,9 km/h.