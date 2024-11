- Jestem gotów startować w wyborach prezydenckich - zapowiedział Rafał Trzaskowski podczas spotkania w Aleksandrowie Łódzkim. Prezydent Warszawy podkreślił, że wraz z wyborcami "ma rachunek krzywd do wyrównania". Jednocześnie przyznał, że jeśli tylko inni politycy z Koalicji Obywatelskiej potwierdzą jego kandydaturę, to "jest gotów".

We wtorek w Aleksandrowie Łódzkim odbyło się spotkanie, na którym był obecny prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski rozpoczął swoje przemówienie, odnosząc się do ciągłych spekulacji na temat jego kandydatury w wyborach prezydenckich.

Rafał Trzaskowski zabrał głos ws. swojej kandydatury w wyborach prezydenckich

- Jak tak was słucham, to nie ma co owijać w bawełnę, bo to pytanie cały czas się pojawia. Jestem gotów startować w wyborach prezydenckich i nie odpuszczę - zadeklarował. Trzaskowski dodał, że wraz z wyborcami ma "rachunek krzywd do wyrównania".

Nawiązując do trwających wyborów prezydenckich w USA podkreślił, że niezależnie od tego, kto zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych "musimy być gotowi na współpracę z kimkolwiek, kto wygra". Trzaskowski wspomniał również o wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, w której były szef MON stwierdził, że jeśli to Donald Trump wygra to Donald Tusk powinien podać się do dymisji.

- Chciałoby się powiedzieć osiem lat prowadzili politykę na kolanach, no to jest właśnie minister Błaszczak. Jak polityk suwerennego państwa może opowiadać takie bzdury? Jak można tak patrzeć na politykę międzynarodową? - pytał. Trzaskowski przyznał, że dzwonili do niego znajomi z USA niedowierzając, że "polityk poważnej partii może uzależniać przyszłość rządu od wyborów w innym kraju". - To mentalność innej epoki - ocenił.

- Musimy być gotowi, żeby współpracować z każdym, bo Amerykanie wybierają prezydenta dla siebie, a nie dla nas. Możemy mieć swoje preferencje, ale nie powinniśmy - szczególnie osoby aktywne w polityce - się z nimi obnosić - mówił Trzaskowski. Jednocześnie prezydent stolicy dodał, że "wiemy, czego się spodziewać", gdy wygra Kamala Harris, ale "mamy pewien problem" z kandydatem republikanów, ponieważ niektórzy doradcy Trumpa mówią rzeczy niepokojące.