Trzaskowski czy Sikorski kandydatem KO na prezydenta? Polacy mają faworyta

Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski mają walczyć o nominację Koalicji Obywatelskiej do udziału w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że zdaniem większości Polaków to jednak prezydent Warszawy ma większe szanse na pokonanie kandydata PiS.

W sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" ankietowani zostali zapytani o to, który z dwóch prawdopodobnych kandydatów KO - Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski - mógłby wygrać wybory prezydenckie z kandydatem PiS. Ponad połowa badanych (53,6 proc.) stwierdziła, że największe szanse na wyborcze zwycięstwo ma prezydent Trzaskowski.

Wybory 2025. Trzaskowski czy Sikorski kandydatem KO na prezydenta?

Nieco mniej niż co trzeci ankietowany (27,6 proc.) wskazał w tym przypadku na szefa dyplomacji Sikorskiego. Dodatkowo 18,7 proc. uczestników sondażu nie miało w tej sprawie zdania.

ZOBACZ: Inwestycja Trzaskowskiego wywołała burzę. Krytyka płynie także z rządu

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) 76 proc. uważa, że to włodarz stolicy ma szanse wygrać z kandydatem PiS, a 23 proc. - że szef MSZ.

Nowy sondaż. Polacy po stronie Trzaskowskiego

Jeśli zaś chodzi o elektorat prawicowej opozycji (PiS i Konfederacja) 41 proc. nie wie, który z nich mógłby wygrać, 31 proc. uważa, że Trzaskowski, a 28 proc., że Sikorski. Sondaż IBRiS został przeprowadzony 25 i 26 października br. metodą CATI na próbie 1069 respondentów.

ZOBACZ: Radosław Sikorski o wyborach prezydenckich: Wygramy z każdym kandydatem PiS

"Rz" dotarła również do wewnętrznych badań w Koalicji Obywatelskiej, z których wynika, że latem zlecono sondaż, w którym porównano wyborcze szanse Trzaskowskiego i Sikorskiego. Z badania KO wyłania się jednak zupełnie inny obraz, niż z najnowszego sondażu IBRiS, który omówiliśmy powyżej.

Tajemniczy sondaż KO. Wskazuje główny "atut" kandydatury Sikorskiego

Sondaż KO pokazał bowiem, że choć obaj politycy mają podobną rozpoznawalność, to ankietowani ponoć nie mieli wyrobionego zdania na temat ministra Sikorskiego. Kwestia ta okazuje się być jednym z głównych argumentów zwolenników jego kandydatury na prezydenta.

ZOBACZ: Kto pokonałby Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich? Szef IBRiS o zagrożeniu

Jeśli faktycznie by tak było, to szef MSZ potencjalnie miałby szansę przyciągnięcia więcej wyborców niezdecydowanych - co liczy się zwłaszcza w drugiej, decydującej turze głosowania.

Wybory prezydenckie 2025. Na co patrzą wyborcy?

Osoby, które brały udział we wspomnianym sondażu były również pytane o kluczowe dla Polski problemy, wśród których wskazano m.in. na: bezpieczeństwo narodowe, imigrację i wojnę w Ukrainie. Zgodnie z badaniem, Sikorski ma być lepiej oceniany w większości tych zagadnień, a w kwestii bezpieczeństwa miał otrzymać nawet 13 pkt proc. przewagi nad prezydentem Trzaskowskim.

ZOBACZ: Radosław Sikorski wypunktował przedstawicieli Rosji. Dosadne słowa na forum ONZ

Z drugiej strony, włodarz stolicy ma cieszyć się większym zaufaniem w kwestii ekonomii i kosztów życia. Zdaniem 23 proc. ankietowanych, to właśnie Trzaskowski lepiej poradziłby sobie w tych kwestiach.

WIDEO: "PSL tylko gada". Poseł PiS o propozycji ludowców Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/ sgo / Polsatnews.pl