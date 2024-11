Amerykańskie wybory a sytuacja Ukrainy. "Trump jest promykiem nadziei"

- Nieobliczalność Donalda Trumpa może być promykiem nadziei dla Ukraińców - ocenił były szef MSZ, prof. Jacek Czaputowicz w programie "Gość Wydarzeń". Dodał, że republikanin może podjąć decyzję o atakowaniu obiektów na terenie Rosji, a to zmieni wojnę.

- Każdy kandydat w USA pokazuje, że czuje się pewnie. To normalna gra polityczna - ocenił prof. Jacek Czaputowicz. Dodał, że bardzo prawdopodobne jest to, że już w środę rano poznamy zwycięzcę, ponieważ możliwe, że jeden z kandydatów zdobędzie wystarczającą liczbę głosów.

Wybory prezydenckie w USA. "Nie wiem czy rząd jest gotowy" na Trumpa

Pytany, czyje zwycięstwo będzie korzystne dla Polski przyznał, że trzeba rozdzielić kwestię Polski i rządu. - Gdy byłem ministrem w rządzie PiS to mieliśmy bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, podczas administracji Donalda Trumpa byliśmy głównym sojusznikiem. Jest szansa na powtórzenie tej sytuacji, ale nie wiem czy rząd jest mentalnie gotowy - ocenił.

Jednocześnie dodał, że są plusy, jeśli to Kamala Harris obejmie stanowisko 47. prezydenta USA. - Będzie kontynuacją prezydentury Joe Bidena, czyli postawienia na prawa człowieka, prawa międzynarodowego, a nie interesu jak to widzi Trump - mówił prof. Czaputowicz.

Ekspert stwierdził, że po ostatnich wypowiedziach polskiego premiera wnioskuje, że sprzyja on bardziej demokratom. - Nie widzę możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Polski bez udziału Stanów Zjednoczonych. Nie możemy się odwracać do nich plecami, jeśli wygra Trump będzie słabą stroną naszej pozycji, ale plusem będą dobre relacje z prezydentem Andrzejem Dudą, ale on z kolei już niedługo będzie tym prezydentem - podsumował.

Gość Bogdana Rymanowskiego ocenił, że zwycięstwo Kamali Harris będzie złą wiadomością dla Ukrainy. - Nie ma poparcia militarnego, nie ma zgody na użycie broni, ta sytuacja jest zła. Ale też nie wiemy, co uzyska Trump mówiąc o zakończeniu tej wojny, pewnie jest szansa dla Ukraińców, ale na jakich warunkach i co dalej z Kijowem to będą liczne pytania, a kandydat republikanów myśli przede wszystkim o interesie Stanów Zjednoczonych - powiedział

Jednocześnie przyznał, że "promykiem nadziei" dla Ukraińców jest nieobliczalność Donalda Trumpa. - Może podjąć decyzję o atakowaniu obiektów na terenie Rosji, a to zmieni całą grę - mówił. - W walce z autokratami jak Putin, przywódca Korei Północnej czy Iranu możliwe, że postawienie na siłę jest właściwym rozwiązaniem - dodał prof. Czaputowicz.

Były szef MSZ ocenił, że jego zdaniem Trump, jako prezydent mógłby być bardziej asertywny wobec Unii Europejskiej. -Zapowiedział wprowadzenie ceł, na pewno będzie domagał się większego wkładu finansowego w NATO i obronę - mówił. - Jest też z niepokojem przyjmowany w państwach bezpiecznych jak Niemcy czy Francja, które mają inne priorytety niż Polska, która patrzy na bezpieczeństwo i inwestuje w swoje zbrojenie - dodał.

