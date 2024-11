"Pomimo opłakanej sytuacji w mołdawskiej demokracji mamy nadzieję, że kierownictwo Republiki, które pozostaje u władzy, nie będzie pogłębiać rozłamu w społeczeństwie" - napisała Zacharowa w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu wyników wyborów w Mołdawii.

Wyniki wyborów w Mołdawii. Zacharowa: Najbardziej niedemokratyczna kampania

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ przekonywała, że wielu ekspertów i politologów "wskazuje na liczne nadużycia i fałszerstwa ze strony władz". Jako przykład podała rzekome uchybienia w organizacji głosowania korespondencyjnego, które powodować mogły występowanie oszustw wyborczych.

Zacharowa skrytykowała również proces kampanii wyborczej prowadzonej przez Sandu. "Nie będzie przesadą stwierdzenie, że była to najbardziej niedemokratyczna kampania wyborcza w historii niepodległej Mołdawii, procesu wyborczego i wykorzystania na dużą skalę zasobów administracyjnych przez władze".

ZOBACZ: Wybory w Mołdawii zakończone. Podano oficjalne wyniki

Przedstawicielka Rosji orzekła, że ma nadzieję, że Maia Sandu "pójdzie drogą poszanowania interesów większości własnych obywateli mieszkających w samej Mołdawii, a nie w krajach zachodnich". Nawiązała tym samym do przewagi Sandu osiągniętej dzięki głosom diaspory żyjącej poza granicami kraju.

Jak stwierdziła, wyborcy sprzeciwiają się "demontażowi mołdawskiej tożsamości narodowej" i chcą zachować trwające od wieków więzi z Rosją, która "była i będzie niezawodnym przyjacielem kochającego wolność narodu mołdawskiego".

Wybory w Mołdawii. Maia Sandu pozostanie prezydentem

W poniedziałek Centralna Komisja Wyborcza w Kiszynowie ogłosiła, że obecna prezydent Maia Sandu oficjalnie wygrała wybory prezydenckie w Mołdawii.

W II turze - po przeliczeniu wszystkich głosów - ubiegającą się o reelekcję przywódczynię wskazało 929 964 Mołdawian, co przełożyło się na 55,33 proc. poparcia. Jej konkurent Alexandr Stoianoglo zdobył 750 644 głosów, czyli 44,67 proc.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski ostrzega kraje Zachodu. "Za rok lub dwa stracą Mołdawię"

O zwycięstwie obecnej prezydent zdecydowała diaspora żyjąca poza granicami kraju. Gdyby o przyszłej głowie państwa decydowali wyłącznie obywatele żyjący na co dzień w Mołdawii, wybory zwyciężyłby Stoianoglo (51,33 proc. do 48,67 proc. na korzyść Stoianoglo - poza granicami: 82.83 proc. do 17.17 proc na korzyść Sandu) - wynika z danych mołdawskiej Centralnej Komisji Wyborczej.

W komisjach wyborczych poza krajem odnotowano w czasie tych wyborów rekordową frekwencję - zagłosowało ponad 320 tys. osób. W II turze wyborów diaspora w przeważającej większości głosowała na Sandu.