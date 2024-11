Wyniki liczenia głosów w czasie rzeczywistym publikuje Centralna Komisja Wyborcza (CKW).

W komisjach wyborczych poza krajem odnotowano w czasie tych wyborów rekordową frekwencję – zagłosowało ponad 320 tys. ludzi. W I turze wyborów diaspora w przeważającej większości głosowała na Maię Sandu.

Wybory w Mołdawii. Jakie wyniki w pierwszej turze

Maja Sandu w pierwszej turze wyborów 20 października uzyskała 42,45 proc. głosów, a Alexandr Stoianoglo – prawie 26 proc. Na terytorium Mołdawii utworzono 1988 lokali wyborczych, w tym 30 lokali dla obywateli mołdawskich z separatystycznego Naddniestrza.

231 lokali wyborczych otwartych zostało poza granicami Mołdawii - w 37 krajach. Głosowanie zakończyło się o godz. 21 (20 czasu polskiego).

Mołdawia wybiera prezydenta. Proeuropejska Sandu i prorosyjski Stoianoglo

Walcząca o reelekcję Maja Sandu, wspierana przez Partię Działania i Solidarności (PAS), jako główny cel swoich rządów wskazywała dążenie Mołdawii do UE oraz zacieśnienie kontaktów z Zachodem.

ZOBACZ: Mołdawia zdecydowała. Są pełne wyniki referendum oraz I tury wyborów prezydenckich

Alexandr Stoianoglo do wyborów poszedł jako kandydat prorosyjskiej partii socjalistów. W czasie kampanii Stoianoglo pozycjonował się jako kandydat proeuropejski, jednocześnie apelując o poprawne relacje z Rosją. Nie poparł jednak promowanego przez Sandu referendum w sprawie wpisania eurointegracji do konstytucji, twierdząc, że jest to "technologia polityczna" prezydentki.

Wybory w Mołdawii. Ingerencja Rosji

Drugą turę głosowania monitorowało ponad 2,4 tys. obserwatorów krajowych i międzynarodowych akredytowanych przy CKW. Mołdawskie, proeuropejskie władze alarmowały, że w związku z wyborami prezydenckimi i referendum w kraju miała miejsce realizowana na wielką skalę kampania przekupstw, zorganizowana przez działającego wspólnie z Moskwą zbiegłego oligarchę Ilana Sora.

ZOBACZ: Oczy Europy zwrócone na Mołdawię. Kluczowe głosowanie

Dane policji mówią o kilkudziesięciu milionach dolarów przeznaczonych przez Rosję na ingerencję w mołdawskie wybory. Tylko we wrześniu i październiku do kraju miało trafić 39 mln dol. W tzw. sieć Sora, której celem jest werbowanie ludzi i kupowanie głosów zaangażowanych miało być co najmniej 130 tys. osób.

Po pierwszej turze Sandu oświadczyła, że celem "ataku na demokrację" było przekupienie 300 tys. wyborców. Oprócz tego władze mówiły o kampaniach dezinformacyjnych Kremla, zastraszaniu wyborców, a także zorganizowane dowożenie wyborców z Naddniestrza. Pojawiły się też informacje o "bezpłatnych transportach" obywateli Mołdawii z Moskwy przez Turcję.