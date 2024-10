Wołodymyr Zełenski w nagraniu odniósł się do wyników wyborów w Gruzji, gdzie wygrała partia Gruzińskie Marzenie. Jego zdaniem Zachód powinien zrozumieć, że "wygrała" Rosja, która jest na drodze do tego samego w Mołdawii. - I zrobią to, jeśli Zachód nie zaprzestanie sprzeciwiać się przekraczaniu 'czerwonych linii' - podkreślił.