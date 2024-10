Ogłoszono wyniki referendum ws. eurointegracji w Mołdawii. Ostatecznie Mołdawianie - większością zaledwie 50,46 proc. - opowiedzieli się "za" wpisaniem akcesji do UE do swojej konstytucji. Do samego końca liczenia głosów wynik pozostawał jednak bardzo niepewny. Z kolei pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrała obecna przywódczyni kraju Maia Sandu.