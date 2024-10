Poranek w Warszawie będzie chłodny z 10 st. Celsjusza na termometrach. W godzinach od 06:00 do 11:00 ich wskazania temperatura wzrosną osiągając 12,5 stopnia.

Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa z uwagi na umiarkowany wiatr o prędkości do 26,7 km/h. Zachmurzenie będzie duże, ale nie powinno padać.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Po południu, od 12:00 do 17:00, można spodziewać się najcieplejszej części dnia. Termometry pokażą do 14,7 st. Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie oscylować w granicach 13,9 st. Przez chwilę zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego, a nawet pojawią się bezchmurne momenty, szczególnie między 14:00 a 16:00. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość do 27,4 km/h, nadal nie przewiduje się opadów.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem i w nocy, od 18:00 do północy, temperatura zacznie stopniowo spadać, dochodząc do 13,2 st. Celsjusza. Zachmurzenie ponownie wzrośnie do dużego, a wiatr przyspieszy do 30,6 km/h.

Tekstowa prognoza godzinowa, 1 listopada

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 10,3 do 11,0 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 23,3 do 24,8 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie od 11,7 do 14,2 st., a zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego. Wiatr osiągnie prędkość do 26,7 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura utrzyma się na poziomie od 14,7 do 13,9 st., przy bezchmurnym niebie. Wiatr osiągnie prędkość do 27,4 km/h.

Wieczorem, od 18:00 do 21:00, temperatura spadnie do 13,0 st., a zachmurzenie wzrośnie ponownie do dużego. Wiatr osiągnie prędkość do 30,3 km/h.

Porównanie historyczne

Temperatura będzie nieco wyższa niż w poprzednich dniach, gdy termometry wskazywały od 9 do 12 st. Celsjusza. Warszawa doświadczyła też różnorodnych warunków pogodowych, od słabych opadów deszczu do umiarkowanego zachmurzenia. Piątkow eprzejaśnienia będą miłą odmianą po kilku dniach mniejszego nasłonecznienia.

