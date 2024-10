Tradycja odwiedzania grobów bliskich w święto Wszystkich Świętych i Zaduszki jest w Polsce głęboko zakorzeniona. Nic więc dziwnego, że większość osób liczy na dobrą pogodę - stanie przez kwadrans czy dwa w strugach deszczu nie należy do przyjemnych. Prognozy przynoszą mieszane odczucia.

Ostatni weekend rozpieszczał Polaków pogodą typową dla złotej polskiej jesieni, ale to, niestety, zaraz się skończy. 1 listopada, w najcieplejszym momencie dnia, można spodziewać się maksymalnie 12 st. Celsjusza na północy kraju i do 16 st. w centrum oraz na południu.

Pogoda na 1 listopada. Źródło: WXCharts

Według zapowiedzi IMGW wrażenie chłodu na północy kraju już od rana będzie potęgować pochmurna i wietrzna aura. W pozostałych regionach ma być raczej słonecznie, a na niebie pojawią się jedynie nieliczne chmury. Warto jednak zaznaczyć, że wszystko może się jeszcze zmienić.

Z całą pewnością będzie jednak wietrznie. Według zapowiedzi w miejscowościach nadmorskich porywy wiatru mogą osiągać prędkość 60–70 km/h. Warto więc zabezpieczyć ozdoby grobów, aby nie porwała ich wichura.

W Zaduszki będzie chłodniej i z opadami

Podczas Zaduszek, 2 listopada, pogoda ma być zdecydowanie bardziej kapryśna. Temperatura nie będzie zachęcać ani do spacerów, ani do refleksji nad grobami bliskich. Na północy kraju nie należy spodziewać się więcej niż 6-7 stopni Celsjusza. W centrum, gdzie będzie najcieplej, słupki rtęci nie przekroczą 10 st.

Pogoda na 2 listopada. Źródło: WXCharts

Może też spaść śnieg z deszczem w północno-wschodnich krańcach Polski. W żadnym wypadku nie będzie to jednak opad pokrywający drogi białym puchem. Na to przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dokuczliwe będą wciąż utrzymujące się porywy wiatru, które na północy kraju mogą osiągnąć siłę nawet 80 km/h. Możliwe, że zostaną wydane alerty RCB, których nie warto lekceważyć.

Wszystkie te zawirowania to efekt przemieszczającego się nad Polską niżu. Przynosi on opady deszczu, wiatr i niższe temperatury, które mogą w nocy po Zaduszkach spaść na południu kraju nawet poniżej zera. Warto to uwzględnić, rozważając zakup naturalnych kwiatów. Chryzantemy po nocy z przymrozkami mogą już nie stanowić ozdoby grobu, podczas gdy wrzosy doskonale poradzą sobie z tak niesprzyjającą aurą.

