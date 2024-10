1 listopada w Poznaniu upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, z temperaturami sięgającymi maksymalnie 16 st. Celsjusza. Dzień rozpocznie się wschodem słońca o godzinie 6:46, a zakończy zachodem o 16:24. Nie należy spodziewać się opadów, a wiatr osiągnie prędkość do 30,7 km/h.

Poranek w Poznaniu przywita mieszkańców umiarkowanym zachmurzeniem. Od godziny 6:00 do 11:00 temperatura wzrośnie z 9,6 do 13,7 st. Celsjusza. W tym czasie odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, zaczynając od 6,6 do 13 st. Prędkość wiatru wyniesie od 22 do 28 km/h.

1 listopada. Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie nieco cieplejsze chwile z temperaturą osiągającą szczytowe 16 st. Celsjusza około godziny 14. Od 12 do 17 można spodziewać się bezchmurnego nieba i lekkiego wiatru . Odczuwalna temperatura to 14-15 st. Celsjusza.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczór oraz noc w Poznaniu zapowiadają się spokojnie, z dużym zachmurzeniem od godziny 20:00. Temperatura będzie utrzymywać się na poziomie około 13,3 st. Celsjusza, z odczuwalną temperaturą w granicach 12 st. Celsjusza. Wiatr nabierze nieco na sile, osiągając prędkość do 30,7 km/h, jednak nie przekroczy progu ostrzegawczego.

Prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 9,6 do 11,0 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Prędkość wiatru wyniesie od 22,5 do 24,7 km/h.

Od 10:00 do 13:00 przewiduje się dalszy wzrost temperatury do 15,7 st. Celsjusza, przy małym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość do 29,3 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura będzie się wahać między 16,0 a 13,7 st. Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne.

Od 18:00 do 23:00 temperatura będzie stopniowo spadać do 13,3 st. Celsjusza, z dużym zachmurzeniem od godziny 20:00. Wiatr osiągnie prędkość do 30,7 km/h.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach temperatury w Poznaniu były nieco niższe, z najwyższą wartością 12,43 st. Celsjusza 29 października. W piątek odczujemy wyraźne ocieplenie - 16 st. Pogoda w minionym tygodniu była różnorodna, od mglistych poranków do bezchmurnych dni, co stanowi kontrast wobec umiarkowanego zachmurzenia 1 listopada.

red / polsatnews.pl