Prognoza pogody dla Warszawy na 31 października 2024

Poranek przywita mieszkańców Warszawy dużym zachmurzeniem, a temperatura będzie oscylować między 9,4 a 11,2 st. Celsjusza. Temperatura odczuwalna w tym czasie może być nieco niższa, około 8,1-9,9 st. Wiatr będzie wiał z prędkością od 11,8 do 14,7 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura wzrośnie do maksymalnych 12 st. , z odczuwalną w zakresie 10,4-10,7 st. Zachmurzenie pozostanie duże, ale nie są przewidywane opady. Wiatr osiągnie prędkość do 15,8 km/h, co może przynieść ochłodzenie, ale nie na tyle duże, by zrezygnować z jesiennego spaceru.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem i nocą temperatura zacznie spadać, osiągając minimalnie 9,1 st. Celsjusza. Od godziny 18:00 do północy niebo będzie nadal całkowicie zachmurzone, a temperatura odczuwalna wahać się będzie między 8,8 a 6,3 st. Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością od 16,6 do 19,7 km/h. Mimo że noc zapowiada się chłodno, brak opadów sprzyja wieczornym aktywnościom na świeżym powietrzu.

Godzinowa prognoza

Od 00:00 do 06:00 temperatura spadnie z 11,1 do 9,4 st. Celsjusza. Duże zachmurzenie utrzyma się, a wiatr będzie wiał z prędkością 14,1-19,7 km/h.

Między 06:00 a 09:00 temperatura wzrośnie z 9,4 do 10,0 st. Celsjusza. Zachmurzenie duże, wiatr osłabnie do 11,2-14,1 km/h.

Od 09:00 do 12:00 temperatura podniesie się do 11,7 st. Zachmurzenie nadal duże, wiatr będzie nieco silniejszy, osiągając 13,9-15,2 km/h.

W godzinach 12:00-15:00 temperatura utrzyma się na poziomie około 12 st. Zachmurzenie duże, z umiarkowanym wiatrem do 15,5 km/h.

Od 15:00 do 18:00 temperatura zacznie spadać z 11,8 do 10,0 st. Zachmurzenie duże, wiatr osiągnie 15,8-16,6 km/h.

Wieczorem, od 18:00 do 23:00, temperatura spadnie do 9,1 st. Zachmurzenie duże, wiatr w granicach 16,6-19,7 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, pogoda w Warszawie będzie stosunkowo stabilna. W ciągu ostatnich pięciu dni temperatury były podobne, jednak dzisiejszy brak opadów odróżnia się od 29 października, kiedy to wystąpiły słabe opady deszczu. Ogólnie rzecz biorąc, końcówka października przyniosła mieszkańcom stolicy chłodne, ale w większości suche dni.

Na zakończenie, warto pamiętać, że choć pogoda nie zaskoczy dziś opadami, warto ubrać się ciepło, zwłaszcza wieczorem, kiedy temperatura zacznie spadać.

red / polsatnews.pl