Kiedy rozpoczyna się starzenie? Granice starości wciąż się przesuwają. Obecnie inaczej postrzegamy osoby w wieku czterdziestu i pięćdziesięciu lat, co jest efektem rozwoju medycyny oraz rosnącej świadomości na temat zdrowego stylu życia. Mimo to ludzkie ciała wciąż podlegają biologicznym prawom. Dotyczy to również naszych mózgów.

Wiele osób wciąż czuje się bardzo młodo w połowie drogi między trzydziestką a czterdziestką. Niemniej jednak po 35. roku życia zaczynają pojawiać się subtelne oznaki, wskazujące na zmiany zachodzące w naszych organizmach.

W tym okresie ludzkie ciało przechodzi przez liczne procesy, które wpływają na pamięć i zdolności poznawcze. Choć zmiany te są zazwyczaj stopniowe, warto zwrócić uwagę na zdrowy styl życia, który może pomóc w spowolnieniu tego procesu.

Co się dzieje z mózgiem po 35. roku życia?

W artykule opublikowanym w czasopiśmie naukowym "Neuroscience Letters" czytamy, że na pewnym etapie życia następuje utrata masy mózgu. Początkowo tracimy 0,2 proc. masy rocznie, z czasem, po 60. roku życia, ten wskaźnik wzrasta do 0,5 proc. rocznie.

Co istotne, stwierdzono różnice w miejscach ubytku w zależności od płci. Badania sugerują, że zmiany te mogą wpływać na zachowanie i zdrowie w miarę procesu starzenia. To prowadzi do odmiennych doświadczeń u obu płci.

Szacuje się, że po 35. roku życia ludzkie mózgi tracą nawet 10 tysięcy neuronów dziennie. Z czasem spada także ilość istoty szarej i białej. Do tego należy dodać typowe dla tego wieku problemy cywilizacyjne, takie jak niedobór odpowiedniego snu oraz wysoki poziom stresu.

Nic więc dziwnego, że na kilka lat przed 40. urodzinami odczuwa się objawy "zużycia" mózgu, czyli:

kłopoty z pamięcią, zapomina się na przykład imiona nowo poznanych osób,

wolniejsze uczenie się,

zaburzenia koncentracji,

spowolnione przetwarzanie informacji,

osłabienie umiejętności wykonywania wielu zadań naraz,

utrudnienie w adaptacji do zmian,

wahania nastrojów, a nawet epizody depresyjne.

Należy zdawać sobie sprawę, że część tych oznak może wskazywać na coś poważniejszego niż naturalne procesy zachodzące w ciele. Mózg to niezwykle wrażliwy organ, a czyhają na niego takie choroby jak Alzheimer czy demencja. Warto więc zwrócić uwagę na natężenie wymienionych objawów. W młodszym wieku są to zmiany trudne do wychwycenia.

Na portalu Harvard Medical School zaznaczono, że istnieje istotna różnica między pogorszeniem pamięci lub trudnościami w znalezieniu odpowiedniego słowa a zanikiem umiejętności czy brakiem zdolności do prowadzenia rozmowy. Jeśli objawy coraz bardziej nas niepokoją, to należy zgłosić się do lekarza.

Mózg się starzeje. To nie wyrok

Warto pamiętać, że chociaż starzenie się jest procesem nieodwracalnym, nie znaczy to, że nie można mu rzucić wyzwania. Jak zadbać o sprawność umysłu niezależnie od wieku?

Tu znów z odpowiedzią spieszą naukowcy z Harvardu. Podkreśla rolę odpowiedniej ilości snu. Sugeruje też rzucenie palenia, aktywność fizyczną, spędzanie czasu w towarzystwie innych ludzi, ograniczenie alkoholu i przejście na zdrową dietę.

