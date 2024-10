Nowe odkrycie naukowców. Koty rozumieją nas lepiej niż myśleliśmy

Inteligencja dorosłego psa bliska jest tej u trzyletniego dziecka. A koty? Żartobliwie mawia się, że przewyższają mądrością człowieka i w rzeczywistości to one rządzą nim, a nie odwrotnie. Japońscy naukowcy postanowili zbadać zdolności komunikacyjne kotów, w tym przede wszystkim poziom zrozumienia przez nie ludzi. Wnioski są zaskakujące.

W 2024 roku badacze pod kierownictwem Saho Takagi przyjrzeli się umiejętnościom komunikacyjnym kotów. Założyli, że tempo, w jakim człowiek tworzy skojarzenia między obrazkami a słowami, może być również stosowane do oceny zdolności kotów do nauki słów.

W ramach badania przedstawiono kotom różne kombinacje obrazkowo-słowne i obserwowano, co się wydarzy. Efekty były niezwykłe.

Niech przemówi nauka. Koty pod obserwacją naukowców

Aby zrozumieć wagę tych rezultatów, warto przyjrzeć się szczegółom eksperymentu. Jak napisano na łamach na Scientific Reports:

w fazie uczenia (przyzwyczajania) zaprezentowano kotom przypadkową kombinację obrazkowo-słowną,

w połowie czasu trwania badania zmieniono kombinację obrazkowo-słowną na inną,

w drugiej połowie badań kontynuowano prezentowanie kotom kombinacji obrazkowo-słownej z fazy uczenia się.

Mówiąc prościej, czworonogom wyświetlano obrazki wraz z wymyślonymi słowami. Gdy pojawiała się grafika ze słońcem, przez siedem sekund wypowiadano słowo "Parumo", natomiast w przypadku chmury używano słowa "Keraru". W połowie eksperymentu odwrócono przypisanie słów do obrazków: gdy wyświetlono słońce, zabrzmiało słowo "Keraru", a gdy chmurę - "Parumo".

Okazało się, że w momencie, gdy nagle obrazom towarzyszyły inne słowa, niż dotychczas, koty dłużej wpatrywały się w ekran. Nie tylko dostrzegały różnicę. Były nią wręcz zaskoczone.

Koty uczą się szybciej niż... małe dzieci

Koty wcale nie potrzebują wiele czasu, aby nauczyć się jakie słowa odpowiadają konkretnym obrazom. W japońskim eksperymencie wystarczyły dwie powtórzone sesje, aby nauczyły się kombinacji. Czy to szybko? Dla porównania - dzieci w wieku 14-15 miesięcy potrzebowały na to niemal dwa razy więcej czasu.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że dotyczy to porównania dorosłych kotów i niemowląt. Maluchy w pierwszych trzech latach życia mają do przyswojenia więcej informacji niż kot.

Czy koty tylko udają, że nie rozumieją ludzi?

Z dotychczas przeprowadzonych analiz, ale też obserwacji posiadaczy kotów, wynika, że potrafią one:

odróżnić głos swojego właściciela od głosu obcej osoby,

zinterpretować postawę właściciela tylko na podstawie tonu jego głosu,

są zdziwione, jeśli po usłyszeniu głosu właściciela, widzą kogoś innego,

rozpoznają swoje imię i odróżniają je od imion innych zwierząt w domu,

szukają zwierzęcia, którego imię padło z ust właściciela.

Naukowcy prowadzący eksperyment pod kierownictwem Saho Takagi nie ograniczyli się jedynie do przypuszczeń, postanawiając przeprowadzić dokładne badania. Teraz mogą z całą pewnością stwierdzić, że koty słuchają tego, co mówią ludzie, i starają się to zrozumieć.

Kwestia, czy rzeczywiście słuchają, pozostaje odrębna, ponieważ te zwierzęta znane są z tego, że podążają własnymi ścieżkami.

