Jak czytamy na oficjalnej stronie Poznania, akcja "Transport na Miejskich Cmentarzach" przeprowadzana jest w ramach "bezpłatnych usług dla seniorów - Viva Senior". Prawie bezpłatnych. Koszt każdorazowego przejazdu to 1 zł.

Poznań. Miasto chce podwieźć seniorów do grobów

Usługa przeznaczona jest dla mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 80 lat. Skorzystać z niej mogą również osoby powyżej 60. roku życia, w przypadku "widocznej dysfunkcji narządów ruchu", która uniemożliwia samodzielne poruszanie się.

Transport organizowany jest na dwóch miejskich metropoliach: Miłostowie i Junikowie. Seniorzy muszą jednak pamiętać, że oferta realizowana jest tylko na terenie jednego cmentarza - nie obejmuje przejazdów z jednego na drugi; kierowca pojazdu nie odbiera pasażera z domu ani do niego nie odwozi.

By zarejestrować przejazd, należy zadzwonić do jednego z biur cmentarnych, wskazać lokalizację nagrobka oraz dane osoby zmarłej. Jak wskazano w ogłoszeniu, kierowca oczekuje na najemcę ok. 10 minut przy bramie. Sam transport nie może trwać dłużej niż pół godziny.

W pojeździe typu melex są trzy miejsca dla pasażerów, senior może zatem skorzystać z usługi wraz z opiekunem.

Cmentarny transport nie będzie realizowany we Wszystkich Świętych

W ogłoszeniu z informacją o ofercie zastrzeżono, że termin realizacji usługi "uzależniony jest od aktualnej ilości przyjętych zgłoszeń". Transport jest realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Niestety, seniorzy nie będą mogli skorzystać z tego udogodnienia w dniu Wszystkich Świętych. Mają zatem jeszcze tylko jeden dzień, by w wygodny sposób odwiedzić grób bliskich, jeszcze przed świętami.