Prezydent podpisał nowelizację ustawy w sprawie dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Kwota świadczenia wyniesie 2520 zł. Pierwsze pieniądze trafią do uprawnionych osób w maju 2025 roku wraz z wyrównaniem od stycznia.

O podpisaniu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest wprowadzenie do ustawy o rencie socjalnej nowego świadczenia tj. dodatku dopełniającego.

Osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł. Wysokość dodatku będzie waloryzowana od 1 marca.

Podwyższenie kwoty dodatku w związku z waloryzacją będzie następowało z urzędu, bez konieczności wydawania decyzji.

Prezydent podjął decyzję ws. renty socjalnej

Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. - 4300 zł a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Obecnie renta socjalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1780,96 zł. Pierwsza wypłata dodatku ma nastąpić w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Świadczenie ma trafić do około 130 tys. osób.

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej określa również sposób ubiegania się o nowy dodatek. Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do jego wypłaty. Istotne jest jednak, że osoba uprawniona do dodatku nie będzie musiała sama dostarczać tych dokumentów. Zamiast niej dokumenty może przekazać:

przedstawiciel ustawowy,

kierownik ośrodka pomocy społecznej (na prośbę osoby uprawnionej),

dyrektor centrum usług społecznych (również na wniosek osoby uprawnionej).

Wyższa kwota renty socjalnej. Rząd pracuje nad rozszerzeniem dodatku

Nowa kwota dodatku do renty socjalnej to wynik prac sejmowej podkomisji, która w maju opowiedziała się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W czasie prac nad projektem w Sejmie wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń poinformował, że w resorcie trwają prace nad rozszerzeniem grupy uprawnionych do świadczenia m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.