Ile trzeba zarabiać, by dostać 4000zł emerytury? Są wyliczenia 

Obecnie średnia emerytura w Polsce wynosi 3653,67 zł brutto. Z kolei 1780,96 zł to wysokość emerytury minimalnej. Wielu przyszłych świadczeniobiorców postrzega te kwoty jako zdecydowanie zbyt małe i zastanawia się jak je podnieść. Obliczono, jakie trzeba mieć teraz zarobki, by uzyskać prawo do świadczenia na poziomie 4000 zł brutto. Nie są one małe.