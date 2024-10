Prognoza pogody dla Krakowa. Co przyniesie środa?

Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura będzie stopniowo wzrastać z 11,4 do 15,6 st. Celsjusza. Przez większość poranka na niebie dominować będzie duże zachmurzenie. Wiatr o prędkości od 8,5 do 17,7 km/h będzie wiał z kierunków zachodnich, co może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Po południu, od godziny 12:00 do 17:00, temperatura nieznacznie spadnie, oscylując wokół 14,2-15,6 st. C. Zachmurzenie utrzyma się na poziomie dużym, ale momentami przejaśni się do umiarkowanego. Wiatr nieco osłabnie do prędkości 10,9-13,3 km/h, co powinno poprawić komfort termiczny. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, co jest typowe dla tej pory roku.

Wieczorem i nocą temperatura zacznie się obniżać, osiągając około 11,4-13,7 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie wahać się od umiarkowanego do dużego. Wiatr utrzyma się w granicach 10,9-15,0 km/h, co nie powinno stanowić większego problemu dla planów wieczornych spacerów.

Szczegółowa prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 11,9 do 13,9 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i braku opadów. Wiatr będzie osiągał prędkość od 8,2 do 12,5 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura osiągnie maksimum 15,6 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu. Możliwe niewielkie przejaśnienia, a wiatr osiągnie prędkość do 17,7 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 temperatura spadnie do około 14,8 st., przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 9,5 do 14,1 km/h, bez opadów.

- Od 18:00 do 21:00 temperatura będzie się wahać od 12,8 do 13,7 st., przy dużym zachmurzeniu z chwilowymi przejaśnieniami. Wiatr osiągnie prędkość od 10,9 do 15,0 km/h.

- Od 22:00 do 23:00 temperatura spadnie do 11,4 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością 14,1 km/h.

Porównanie z minionym tygodniem

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza temperatura będzie wyraźnie wyższa. W zeszłym tygodniu odnotowano chłodniejsze dni, z temperaturami w okolicach 5,4-12,8 st. Warto zauważyć, że mimo podobnego poziomu zachmurzenia, dzisiejsza aura będzie znacznie przyjemniejsza, co można zawdzięczać brakowi opadów i łagodniejszym temperaturom.

Dzięki łagodnej aurze, dzisiejszy dzień jest idealny na jesienne spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać ostatnie chwile złotej jesieni przed nadchodzącym ochłodzeniem.

red. / polsatnews.pl