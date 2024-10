W środę w Poznaniu spodziewamy się typowo jesiennej aury. Środa przyniesie nam duże zachmurzenie, a temperatura będzie wahać się między 10 a 14 stopniami Celsjusza. Pomimo chmur, na opady raczej nie ma co liczyć. Wschód słońca nastąpi o godzinie 6:43, a zachód już o 16:28. Cały dzień będzie wietrzny, z prędkością wiatru dochodzącą do 19,8 km/h.

Poranek, od wschodu słońca do godziny 11, zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura będzie się wahać od 10,7 do 12,7 st. Celsjusza, z odczuwalną nieco niższą, między 10,3 a 12,3 st. Prędkość wiatru wzrośnie z 14 do 18 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Od południa do godziny 17:00 zachmurzenie znacznie się zwiększy. Temperatura wzrośnie do 14,6 st. Celsjusza, przy odczuwalnej 14,1 st. Prędkość wiatru będzie wynosić średnio 17 do 19 km/h. Prawdopodobieństwo opadów jest niskie, ale w południe można spodziewać się lekkiego, chwilowego wzrostu wilgotności.

Wieczór i noc przyniosą utrzymujące się duże zachmurzenie. Od godziny 18 temperatura będzie powoli spadać z 13,8 do 10,1 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura również będzie się obniżać, osiągając około 9,2 st. tuż przed północą. Wiatr będzie wiać z prędkością od 17,9 do 19,8 km/h, co może wpłynąć na odczuwalną temperaturę.

Prognoza godzinowa, Poznań

- Od 6:00 do 9:00, temperatura wzrośnie z 10,7 do 12,6 st. Celsjusza przy umiarkowanym zachmurzeniu i wietrze o prędkości 14,1-18,2 km/h.

- Między 10:00 a 13:00, temperatura utrzyma się w zakresie 12,8-13,4 st. W tym czasie zachmurzenie duże, a wiatr będzie się wzmagać, osiągając 18,8 km/h.

- Od 14:00 do 17:00, temperatura osiągnie dzisiejsze maksimum 14,6 st. Zachmurzenie będzie duże, a wiatr osiągnie prędkość 19,6 km/h.

- Wieczorem, od 18:00 do 21:00, temperatura spadnie do 12,7 st. Zachmurzenie pozostanie duże, a wiatr nieco się uspokoi, utrzymując prędkość około 17,8 km/h.

- Nocą, od 22:00 do północy, temperatura spadnie do 10,1 st. przy dużym zachmurzeniu i wietrze o prędkości 19,8 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dziś w Poznaniu będzie nieco cieplej. W ostatnim tygodniu odnotowano niższe temperatury, sięgające zaledwie 5,76 st. Celsjusza, z częstymi zamgleniami i mgłą. Pomimo dużego zachmurzenia, brak opadów i łagodniejsza temperatura mogą być miłą odmianą.

Na koniec warto pamiętać, że warto zabezpieczyć się przed wiatrem, który może wpłynąć na odczuwalną temperaturę. Dobrze jest mieć przy sobie cieplejszą odzież, zwłaszcza jeśli planuje się dłuższy pobyt na świeżym powietrzu.

