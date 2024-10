W środę w Warszawie czeka nas typowo jesienny dzień z dużym zachmurzeniem. Temperatura będzie wahać się od 11,9 stopni Celsjusza rano do maksymalnie 16,2 stopni C. w godzinach popołudniowych. Wiatr z prędkością do 19,8 km/h sprawi, że temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Słońce wzejdzie o 06:26 i zajdzie już o 16:12, co oznacza krótki dzień z niewielką ilością światła słonecznego.

Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura będzie stopniowo wzrastać od 12,0 do 13,5 st. Celsjusza. Zachmurzenie duże dominować będzie przez cały poranek, a prędkość wiatru utrzyma się na poziomie około 12-15 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy, środa 30.11.2024 r

W godzinach od 12 do 17 termometry wskażą najwyższe wartości, osiągając szczyt około 16,2 st. C. wczesnym popołudniem. W miarę upływu czasu temperatura zacznie spadać, osiągając około 13,2 st. Wiatr nieco przyspieszy, osiągając prędkość do 18,8 km/h, jednak nadal z przewagą dużego zachmurzenia.

ZOBACZ: Zwrot w pogodzie w najbliższych dniach. W prognozach deszcz i śnieg

Po godzinie 18:00 temperatura spadnie do około 12,6 st. Celsjusza, a wiatr będzie stopniowo się uspokajał, osiągając prędkość około 18 km/h. Zachmurzenie pozostanie duże, a temperatura odczuwalna będzie niższa, co warto uwzględnić planując wieczorne wyjścia.

Prognoza godzinowa dla Warszawy

- Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie się wahać od 12,0 do 12,3 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość od 10,9 do 12,2 km/h, bez opadów.

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 12,0 do 12,7 st., przy dużym zachmurzeniu i prawdopodobieństwie opadów do 31 procent. Wiatr będzie wiał z prędkością od 12,3 do 14,1 km/h.

- Od 09:00 do 12:00 temperatura będzie się wahać od 12,7 do 15,7 st., przy dużym zachmurzeniu i prawdopodobieństwie opadów do 68 procent. Wiatr osiągnie prędkość od 14,1 do 18,3 km/h.

- Od 12:00 do 15:00 temperatura spadnie z 15,7 do 14,6 st., przy dużym zachmurzeniu i prawdopodobieństwie opadów do 73 procent. Wiatr będzie wiał z prędkością od 18,1 do 18,3 km/h.

- Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie z 14,6 do 12,6 st., przy dużym zachmurzeniu i braku opadów. Wiatr osiągnie prędkość od 17,7 do 18,1 km/h.

- Od 18:00 do 23:00 temperatura będzie się wahać od 12,1 do 12,6 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i braku opadów. Wiatr osiągnie prędkość od 17,7 do 18,4 km/h.

Porównanie z minionym tygodniem

Dzisiejsza temperatura będzie znacznie wyższa niż w ostatnich dniach, kiedy to średnia temperatura oscylowała wokół 9 st. C. Warto zauważyć, że w ciągu ostatniego tygodnia dominowało zachmurzenie małe, a nawet pojawiała się mgła, co odróżnia dzisiejszy dzień z dużym zachmurzeniem.

Na koniec warto przypomnieć, że jesienna pogoda potrafi być zmienna. Mimo braku prognozowanych opadów, warto mieć przy sobie parasol, a także ciepłe ubranie na wypadek chłodniejszego wiatru.

WIDEO: Prognoza pogody - poniedziałek, 21 października - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl