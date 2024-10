Można ponownie przeliczyć emeryturę w ZUS. Nawet 500 zł więcej 

Zdarzają się przypadki, w których otrzymywana emerytura jest niewspółmierna do odprowadzonych składek. Warto więc wiedzieć, że istnieje możliwość ponownego przeliczenia świadczenia przez ZUS. Można na tym zyskać i zapewnić sobie nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie. Kto może zawnioskować o ponowne przeliczenie i jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, emeryturę (oraz rentę) można przeliczyć, jeżeli:

osoba wnioskująca o świadczenie nie posiadała wszystkich dokumentów, które mogłyby wpłynąć na obliczenie kwoty, ale udało się je odnaleźć lub uzyskać,

już po przyznaniu emerytury podjęło się pracę lub opłacało składki .

Warto pamiętać, że przeliczenie ma miejsce tylko wtedy, gdy o nie zawnioskuje sam zainteresowany. Nowa kwota będzie obowiązywać od miesiąca złożenia stosownych dokumentów. Co ważne, nawet jeśli z wyliczeń wynika, że świadczenie jest mniejsze niż dotychczasowe, wypłaty pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Przeliczenie emerytury. Kto może skorzystać?

Na ponownym przeliczeniu mogą zyskać zwłaszcza ci, którzy prawo do świadczenia otrzymali przed 2009 rokiem. Otrzymywane przez nich środki wyliczano na starych zasadach.

Jeśli mogli potwierdzić zatrudnienie, ale już nie wysokość zarobków, wówczas nie doliczano okresu składkowego do podstawy wymiaru. Po 31 grudnia 2008 roku w takiej sytuacji podstawą uznaje się po prostu kwotę minimalnego wynagrodzenia. Jeśli więc ktoś przeszedł na emeryturę przed 2009 rokiem, może poprosić o ponowne przeliczenie bez przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Na podstawie wykazanego stażu pracy podliczony zostanie okres składkowy na powyższych zasadach, co może zaowocować wyższymi przelewami z ZUS.

Inny kluczowy rok to 1999. Przed jego nastaniem nie istniały indywidualne konta składkowiczów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie, celem ustalenia kapitału początkowego, należałoby poszukać dowodów na składki odprowadzane przed tym okresem.

Mogą to być uzyskane lub odnalezione świadectwa pracy, paski płacowe, książeczki wojskowe czy zaświadczenia z uczelni. Przydać się może także zwrócenie się o trzymaną zgodnie z przepisami dokumentację do dawnego pracodawcy (a jeśli ta już nie istnieje, do uprawnionej instytucji, która przechowuje te dane).

O ponowne przeliczenie mogą wnioskować emeryci i renciści, którym przyznano środki zarówno na starych, jak i na nowych zasadach. Odradza się robienie tego bez odnajdywania nowych dokumentów. Nie będzie to skuteczne.

Ile można zyskać na przeliczeniu emerytury?

Zawalczenie o wyższe kwoty to gra warta świeczki. Okazuje się, że mowa tu o znaczących podwyżkach.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, poświadczenie otrzymywania wypłat wyższych niż pensja minimalna może wiązać się ze wzrostem kwot od 100 do nawet 500 złotych.

Decyzja o uwzględnieniu nowych składek, które osoba już na emeryturze odprowadziła, to "podwyżka" rzędu 50-200 złotych.

Świadczenie tych, którzy zawnioskowali o przeliczenie, aby ZUS uznał okresy pracy niepoparte dowodami o zarobkach za okresy składkowe równe wynagrodzeniom minimalnym, może również wzrosnąć o około 200 złotych.

