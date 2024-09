Czy twoja emerytura dorównuje średniej? ZUS podał dane

Wiadomo, ile wynosi średnia emerytura w Polsce w 2024. Według danych ZUS za pierwsze półrocze, przeciętne świadczenie to 3653,67 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku o prawie 15 proc. Kwota ta to ponad dwukrotność minimalnej emerytury. Ta wynosi obecnie 1780,96 zł brutto.