Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe stawki, które zaczną obowiązywać od nowego roku. Niestety, wiążą się one z obniżeniem świadczeń niektórych emerytów o 140 zł. Chodzi o osoby, które otrzymują wcześniejszą emeryturę, czyli nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Jest jednak sposób na to, by nie stracić na korekcie.