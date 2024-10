Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister pracy, rodziny i polityki społecznej przekazała, że mamy wcześniaków będą miały dodatkowe przywileje. - Dziś jest tak, że kiedy rodzi się wcześniak, trafia do inkubatora, toczy się walka o jego życie i zdrowie, to mama tracie te tygodnie, czasami to jest kilkadziesiąt tygodni, urlopu macierzyńskiego - tłumaczyła.

