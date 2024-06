"Opowiadamy się za zachowaniem aktualnej ustawy o handlu w niedzielę z 2018 roku. Podkreślamy, że nie oznacza ona całkowitego zakazu handlu w te dni i nie powoduje braku dostępu do produktów pierwszej potrzeby" – przekazano w Stanowisku Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski w sprawie złożonej w Sejmie propozycji zmian.

Członkowie komisji przekonują w oświadczeniu, że zachowanie dotychczasowych przepisów służy interesowi wszystkich obywateli. Ma być to również "wyraz szacunku rządzących dla praw człowieka, w tym prawa każdego obywatela do odpoczynku i organizowania go wedle własnych potrzeb".

Zmiany w ustawie o handlu w niedzielę? Kościół mówi zdecydowane "nie"

Jak argumentują biskupi, przywrócenie niedziel handlowych wiązałoby się z przymusem części Polaków do "niekoniecznej pracy w niedziele i święta". Według nich, zmiany te wpłynęłyby przede wszystkim na rodziny, w szczególności kobiety i dzieci.

"Zapowiadany kierunek zmian jest niespójny z rządowymi zapowiedziami ograniczenia czasu pracy, realizacji praw kobiet, ograniczenia konsumpcjonizmu, w ramach polityki proekologicznej, odwoływania się do standardów obowiązujących w wielu krajach UE, traktowanych jako wzorcowe" - wskazali.

Duchowni zaznaczyli również, że niedziele powinny być czasem poświęconym kościołowi i religii. "Przywołujemy prawa katolików do nieskrępowanego praktykowania wiary" – dodali.

Niedziele handlowe. Szykują się zmiany?

Obecnie zakaz handlu w niedziele nie dotyczy kilku szczególnych przypadków: dwóch niedziel poprzedzających Boże Narodzenie, niedzieli bezpośrednio przed Wielkanocą, a także ostatnich niedziel w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, o ile w taką niedzielę nie przypada święto.

Projekt zmian proponuje zwiększenie liczby niedziel handlowych do dwóch w miesiącu: każdej pierwszej i trzeciej niedzieli miesiąca kalendarzowego.

Oprócz tego handlowa miałaby być również pierwsza niedziela grudnia i kolejne dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie (z wyłączeniem niedzieli przypadającej na 24 grudnia), a także niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy lub, jeżeli jest to pierwsza albo trzecia niedziela w miesiącu, zakaz ma nie obejmować także niedzieli poprzedzającej pierwszą albo trzecią niedzielę tego miesiąca.