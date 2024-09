Trzy wolne od pracy dni z rzędu w grudniu? Nie jest to wykluczone. Do parlamentu wpłynęła stosowna petycja w tej sprawie, a dotyczy Wigilii. Co ciekawe, nie jest ona pierwszym głosem w dyskusji o wolnym 24 grudnia. Jest szansa, że tym razem może dojść do zmiany. Odbędzie się to kosztem innego dnia, w którym nie pracujemy.