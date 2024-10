Tak nie tankuj na stacji. Mandat zwali z nóg

Kiedy na horyzoncie pojawiają się podwyżki cen paliw, kierowcy często tankują do pełna i kupują paliwo na zapas. Warto jednak pamiętać, że nieznajomość przepisów może w tym przypadku słono kosztować. Istnieją ograniczenia dotyczące ilości przechowywanej benzyny lub oleju napędowego, a mandat za ich przekroczenie może być bardzo dotkliwy.

Kwestie zaopatrzenia na stacjach benzynowych regulowane są między innymi przez ADR, czyli europejskie porozumienie dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych. Odnosi się do niego odpowiednia ustawa, która szczegółowo określa zasady przechowywania paliw.

Ile można zatankować na stacji? Przekroczenie limitu grozi mandatem

Zgodnie z przepisami można przewozić paliwo w baku oraz dodatkowo do 240 litrów w kanistrach. Muszą być one umieszczone w co najmniej czterech pojemnikach, z których każdy może mieć maksymalnie 60 litrów.

Co ważne, mowa tu o limicie na "jednostkę transportową", a za taką uważa się między innymi samochód z przyczepą. Oznacza to, że dozwolona ilość paliwa pozostaje taka sama bez względu na to, czy kierowca prowadzi auto z przyczepą, czy bez.

Jakie są kary za przekroczenie tych norm? Zgodnie z przepisami mandat za "nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości" wynosi 2000 zł.

Tankowanie do kanistra. O tym należy pamiętać

Ryzyko otrzymania wysokiej kary finansowej wiąże się również z innym aspektem przepisów ADR. Nie wolno dowolnie wybierać pojemników do transportu benzyny czy oleju napędowego.

Paliwo powinno być przewożone w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Muszą one być szczelne, umożliwiać wielokrotne napełnianie i bezpieczne zamykanie. Dlatego nie można stosować zwykłych plastikowych butelek czy foliowych worków – zaleca się używanie specjalnych kanistrów. Jeśli są to metalowe pojemniki, warto sprawdzić, czy nie mają oznak korozji, co mogłoby zanieczyścić paliwo i zaszkodzić silnikowi.

Za przewóz paliwa w nieodpowiednich zbiornikach kierowca może otrzymać mandat w wysokości 3000 zł. W połączeniu z karą za przekroczenie limitów przewozu łączna suma mandatu może wynieść aż 5000 zł.

Jak przechowywać paliwo? Uwaga na kary

Kierowcy powinni pamiętać o dodatkowych zasadach związanych z przechowywaniem paliwa, wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej.

W garażach wolnostojących, o powierzchni do 100 metrów kwadratowych i zbudowanych z materiałów niepalnych, można składować do 200 litrów oleju napędowego lub benzyny. Natomiast w garażach niewolnostojących maksymalne ilości to 20 litrów benzyny i 60 litrów oleju napędowego. Paliwo należy przechowywać w metalowych lub innych dopuszczonych zbiornikach o szczelnym zamknięciu. Naruszenie tych przepisów stanowi wykroczenie, zagrożone grzywną, a nawet aresztem.

Warto również pamiętać, że paliwo trzymane w baku lub kanistrze zachowuje pełną jakość przez około pół roku - po tym czasie jego właściwości znacznie się pogarszają.

red. / polsatnews.pl