Komfort, bezpieczeństwo, łatwość obsługi. Wymagania seniorów co do samochodów mogą różnić się od tych, które mają młodsi kierowcy. Jakie są najlepsze auta dla starszych posiadaczy aut? Powstało specjalne zestawienie modeli świetnie sprofilowanych pod kątem potrzeb tej grupy. Wiele z tych pojazdów często można spotkać na polskich drogach.

Wielu ze starszych kierowców od lat jeździ dobrze sobie znanymi i wypróbowanymi samochodami, które z wiekiem jednak potrafią coraz częściej szwankować.

Wyzwaniem jest też emisyjność. Starsza konstrukcja silników może nie spełniać standardów wjazdu do stref czystego transportu, wprowadzanych w kolejnych miastach.

Auto dla seniora. Te czynniki są kluczowe

Poszukujących nowych aut seniorów interesują te, które mniej palą i są niezawodne. Istotnym czynnikiem jest prostota obsługi (regulacja temperatury, czytelność menu, korzystanie z radia) oraz komfort fotela, wsiadania i wysiadania. Mniej ważna jest za to osiągalna prędkość.

Eksperci z niemieckiego automobilklubu ADAC stworzyli listę pojazdów przyjaznych seniorowi na podstawie kilku wytycznych. Znaczenia nie miała więc moc silnika czy gama cyfrowych dodatków. Ważne było, by dany model miał co najmniej 1,5 m wysokości, nie więcej niż 4,5 m długości, co najmniej 47-centrymetrową wysokość siedziska i próg załadunkowy bagażnika sięgający maksymalnie 78 centymetrów.

Starsi kierowcy mogą postawić na te samochody

Po stworzeniu zestawienia pasujących modeli specjaliści z ADAC pogrupowali je cenowo. Jeśli więc ktoś rozgląda się za maszynami o takich parametrach i dysponuje 20-25 tysiącami euro (ok. 85-110 tys. zł), może zdecydować się na jeden z poniższych samochodów:

Nissan Juke,

Renault Captur,

Seat Arona,

Volkswagen T-Cross.

Segment cenowy od 25 do 30 tysięcy euro (ok. 110-130 tys. zł) prezentuje się następująco:

Audi Q2,

Fiat 500X,

Opel Crossland,

Nissan Qashqai,

Seat Ateca,

Volkswagen T-Roc,

Citroen C5 Aircross,

Ford Puma.

W granicach 35-40 tys. euro (150-175 tys. zł) kosztują:

Audi Q3,

Toyota Corolla Cross,

Volkswagen T-Roc Cabrio,

Mercedes klasy B,

Škoda Karoq.

Od 40 tysięcy euro w górę (175 tys. zł) seniorzy zapłacą za:

Mitsubishi Eclipse Cross,

BMW X1,

Mercedes GLA,

Opel e-Combo lub modele o zbliżonych parametrach (na przykład Peugeot Rifter, Fiat Doblo czy Citroen Berlingo),

Jaguar e-Pace,

Kia e-Soul,

Kia Niro EV.

Kabriolet dla seniora? Nie ma problemu

Jak widać, jest w czym wybierać. Na liście prym wiedzie Volkswagen (trzy modele). Warto zwrócić również uwagę na efektowną wersję VW T-Roca, czyli cabrio ze składanym dachem.

Wśród najtańszych samochodów na liście Nissan Juke charakteryzuje się według ADAC wygodą i oszczędnością. Renault Captur doceniono za bezpieczeństwo i komfort, Seata Aronę - za wykonanie i przestrzeń, a Volkswagena T-Crossa - za szereg asystentów jazdy oraz łatwe kierowanie.

W zestawieniu pojawiły się nowe auta przystępne cenowo dla seniorów w Niemczech. Dla osób szukających tańszych rozwiązań, lista może być wskazówką przy poszukiwaniach na rynku samochodów używanych.

red. / Polsatnews.pl