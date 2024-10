Wszyscy kierowcy znają ten problem. Jesienią i zimą doskwierają nie tylko warunki na zewnątrz, ale i wewnątrz samochodu. Zaparowane szyby w aucie to standard o tej porze roku. Właściciele pojazdów radzi sobie, posługując się nawiewem. Jak należy go ustawić, by cieszyć się należytą widocznością?