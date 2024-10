Maszynopis "Małego Księcia" z odręcznymi notatkami oraz szkicami autora zostanie wystawiony na aukcję przez londyńską księgarnię Peter Harrington Rare Books. Jedno z największych dzieł literatury XX w. będzie można nabyć za co najmniej 1,25 mln dolarów, czyli nieco ponad 5 mln zł.

Maszynopis należy obecnie do specjalistycznej księgarni Peter Harrington Rare Books, zajmującej się głównie białymi krukami. Na aukcję trafi na targach Abu Dhabi Art 2024, które rozpoczną się 20 listopada. Przewidywana cena wyniesie co najmniej 1,25 miliona dolarów, czyli nieco ponad 5 mln zł.

Maszynopis "Małego Księcia" na aukcji

Księgarnia nie ujawnia od kogo i za ile nabyła cenny maszynopis. Wiadomo, że jest wyjątkowy, ponieważ Antoine de Saint-Exupery sporo w nim notował. W środku znajdują się także pierwsze szkice wyglądu Małego Księcia.

Na jednej z kartek jest także zapisana sentencja: "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu". Jest to zdanie nie tylko często cytowane, ale także bardzo problematyczne dla samego autora. Podobno opracowywał je przez kilka lat zanim doszedł do satysfakcjonującej go wersji.

Maszynopis jest jednym z trzech, ale jako jedyny znajduje się w rękach kolekcjonerów. Pozostałe dwa są przechowywane w zbiorach publicznych Bibliotheque Nationale de France w Paryżu i Harry Ransom Center w Teksasie.

Sammy Jay z Peter Harrington Rare Books powiedział, że jest to najważniejszy egzemplarz ponieważ autor zachował go dla siebie i dużo w środku notował.

Dodał, że maszynopis już wzbudził duże zainteresowanie i prawdopodobnie zostanie nabyty przez muzeum lub prywatnego kolekcjonera z Azji lub jednego z państw arabskich.

Antoine Saint-Exupery napisał "Małego Księcia" w 1942 roku, kiedy przebywał na emigracji w Nowym Jorku. Rok później książka została wydana, ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Autor z kolei trafił na front do Afryki Północnej, gdzie powrócił do lotnictwa bojowego.

Zginął w lipcu 1944 roku podczas lotu nad Morzem Śródziemnym. Nie doczekał światowego sukcesu swojej książki.