Godzinowa prognoza pogody dla Krakowa. Co przyniesie sobota?

Dziś w Krakowie czeka nas typowy jesienny dzień z umiarkowanym zachmurzeniem. Słońce wstanie o 07:18, a pożegnamy je o 17:29. Maksymalna temperatura osiągnie 14,3 st. Celsjusza, a minimalna wyniesie 8,7 st. Wiatr będzie łagodny, osiągając prędkość do 3,8 km/h, a szanse na opady są znikome.

Poranek przyniesie nam temperatury w okolicach 9,3 st. Celsjusza z umiarkowanym zachmurzeniem. Od godziny 07:00 do 11:00 temperatura wzrośnie do 12,9 st., a odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, w okolicach 11,8 st.

Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością do 2,7 km/h, co zapewni komfortowe warunki na poranny spacer czy zakupy. Indeks UV w godzinach porannych będzie niski, co pozwoli na bezpieczne przebywanie na zewnątrz.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura osiągnie swoje maksimum, czyli 14,3 st. Celsjusza około godziny 15:00. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a później wzrośnie do dużego. Wiatr nie przekroczy prędkości 1,4 km/h, co sprawi, że dzień będzie przyjemny i spokojny.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem i w nocy, od 18:00 aż do północy, temperatura utrzyma się na poziomie około 12,7 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże, a prędkość wiatru wzrośnie do 3,8 km/h. Mimo to, wieczorne spacery będą nadal komfortowe.

Prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura waha się od 8,7 do 9,0 st. Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, wiatr łagodny o prędkości 1,4-3,4 km/h.

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrasta z 9,0 do 10,9 st., zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby o prędkości 1,4-2,7 km/h.

Od 09:00 do 12:00 temperatura rośnie do 13,4 st., zachmurzenie umiarkowane, wiatr bardzo słaby o prędkości 0,2-1,5 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatury osiągają 14,3 st., zachmurzenie umiarkowane, później duże, wiatr lekki o prędkości 0,9-1,4 km/h.

Od 15:00 do 18:00 temperatura spada do 12,7 st., zachmurzenie duże, wiatr umiarkowany o prędkości 1,7-2,8 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatury utrzymują się na poziomie 12,7-12,4 st., zachmurzenie duże, wiatr umiarkowany o prędkości 2,4-3,8 km/h.

Porównanie z ostatnim tygodniem

Dzisiejsza pogoda będzie znacznie różnić się od chłodniejszych dni początku tygodnia, kiedy temperatury oscylowały wokół 4-5 st. Celsjusza. Ostatnie dwa dni przyniosły wzrost temperatur, co jest miłą odmianą po chłodnych i bezchmurnych dniach z początku tygodnia. Dzisiejsze warunki pogodowe będą idealne na jesienne spacery.

Ciekawostką na dzisiejszy dzień jest fakt, że umiarkowane zachmurzenie może stworzyć doskonałe warunki do obserwacji zachodu słońca, który w połączeniu z jesiennymi barwami drzew może dostarczyć wyjątkowych wrażeń wizualnych. Warto wybrać się na krótki spacer i uchwycić ten moment.

