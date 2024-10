Most w Głuchołazach otwarty. "Do normalności jeszcze daleko"

"Głuchołazy połączone przeprawą mostową. Chwilę po godz. 10 pierwsze auta przejechały przez most" - przekazało Ministerstwo Infrastruktury. We wrześniowej powodzi woda porwała dwie przeprawy znajdujące się na rzece Białej Głuchołaskiej - tę docelową, która była na etapie budowy, jak i zastępczą. Teraz mieszkańcy bez przeszkód mogą przedostać się na drugi brzeg.

W piątek został uruchomiony tymczasowy most w Głuchołazach. Konstrukcja będzie służyć mieszkańcom do czasu odbudowy stałych przepraw. "To duże udogodnienie dla mieszkańców, którzy po wrześniowej powodzi mieli duże problemy z przedostawaniem się przez rzekę, m.in. do pracy czy szkoły" - przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Powódź 2024. Most w Głuchołazach już przejezdny

W komunikacie podkreślono, że budowa przeprawy przez rzekę Białą Głuchołaską była możliwa dzięki współpracy wojska, instytucji państwowych i władz samorządowych. - Postawienie mostu to dla nich dwa dni, ale te przygotowania musiały potrwać żeby dziś bezpiecznie na drugą stronę móc się przeprawić - powiedziała Monika Jurek wojewoda opolski.

Na miejscu był m.in. Marcin Kierwiński, który wrócił do rządu, aby zająć się koordynacją działań dotyczących odbudowy obszarów dotkniętych powodzią. - Widać, że życie powoli wraca na tereny zalane. Wraca do Głuchołaz i do Kotliny Kłodzkiej. Determinacja wojska i lokalnego samorządu, żeby przywracać normalność jest bardzo wielka. Bardzo za nią dziękuję - mówił w Głuchołazach Kierwiński.

Polityk dodał, że w planach jest odbudowa innych mostów, jednak wymaga to czasu. - O każdym z tych mostów, który ma być docelowy już rozmawiamy, rozmawiamy o źródłach finansowania, tylko proszę pamiętać, że to nie są inwestycje powstające w ciągu dwóch tygodni, one wymagają projektów. To perspektywa kilku, kilkunastu miesięcy - dodał na antenie Polsat News.

Odbudowa miast po powodzi. "Do normalności jeszcze daleko"

W środę odbyły się testy tymczasowej przeprawy. Eksperci badali m.in. zachowanie mostu pod obciążeniem 48 ton. Rafał Pydych dyrektor opolskiego oddziału GDDKIA tłumaczył wówczas, że przeprowadzono "de facto dwie próby, jedna statyczną, drugą dynamiczną".

- Statyczna polegała na tym, że w konkretnym miejscu na obiekcie zostały ustawione dwa samochody ciężarowe o masie po 24 tony każdy i były mierzone ugięcia konstrukcji. A dynamiczna to przejazd dwóch samochodów ciężarowych przez obiekt tak, żeby odzwierciedlić rzeczywiste zachowanie obiektu i konstrukcji przy przejeździe samochodu - wyjaśnił.

Podczas otwarcia mostu był także obecny m.in. burmistrz Głuchołaz, który przyznał na antenie Polsat News, że przeprawa jest sporym krokiem naprzód, ale to nie koniec problemów mieszkańców. - Ten most jest symbolem - nie tylko dla Głuchołaz - jako przywracanie normalności, ale zdajemy sobie sprawę że do normalności jeszcze daleko - ocenił Paweł Szymkowicz.