Ruszyły testy obciążeniowe na tymczasowym moście w Głuchołazach. Konstrukcja musi wytrzymać obciążenie ponad 40 ton. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w najbliższy piątek most zostanie oddany do użytku publicznego. Za odbudowę mostu odpowiedzialne było wojsko.

Jednym z miast, które najbardziej ucierpiały we wrześniowej powodzi były Głuchołazy. Miasto zostało całkowicie zalane, wystąpiły przerwy w dostawie prądu, a znaczna część infrastruktury uległa zniszczeniu. Nurt wody porwał m.in. cztery mosty, w tym dwa na rzece Białej Głuchołaskiej.

Głuchołazy. Wojsko odbudowało przeprawę

Arkadiusz Syrocki z 2. Pułku Inżynieryjnego mówił 11 października w rozmowie z Polsat News, że zaplanowano budowę dwóch mostów, które miałyby zastąpić te zniszczone w czasie kataklizmu. Kika dni temu została zainstalowana konstrukcja jednej z przepraw. Most osadzono na przyczółkach, dzięki czemu udało się połączyć oba brzegi rzeki.

"Operacja most w Głuchołazach zbliża się do szczęśliwego finału!"- przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. "Dzięki temu komunikacja i transport zostaną usprawnione, umożliwiając łatwiejsze przemieszczanie się na drugą stronę miasta. Nowa przeprawa będzie przystosowana do ruchu w obu kierunkach" - przekazały Wojska Obrony Terytorialnej.

Przeprawa będzie musiała przejść próbę, aby robotnicy mogli się upewnić, że konstrukcja jest trwała i bezpieczna. - Będą de facto przeprowadzone dwie próby. Jedna statyczna, druga dynamiczna - przekazał na antenie Polsat News Rafał Pydych dyrektor opolskiego oddziału GDDKIA.

- Statyczna będzie polegała na tym, że w konkretnym miejscu na obiekcie zostaną ustawione dwa samochody ciężarowe o masie po 24 tony każdy i będą mierzone ugięcia konstrukcji. A dynamiczna to przejazd dwóch samochodów ciężarowych przez obiekt tak, żeby odzwierciedlić rzeczywiste zachowanie obiektu i konstrukcji przy przejeździe samochodu - wyjaśnił.

Głuchołazy. Trwają próby obciążeniowe mostu

Testy rozpoczęły się w środę przed południem. Ciężarówki wypełnione ładunkiem kilkukrotnie przejeżdżały przez most, a eksperci analizowali zachowanie konstrukcji. Mimo że testy są prowadzone z obciążeniem 48 ton, to jednak ze względów bezpieczeństwa z mostu będą mogły korzystać pojazdu o maksymalnej wadze do 40 ton.

W okolicy mostu został wylany asfalt i zrobiono "dywaniki", które umożliwią pojazdom wjazd na przeprawę. Wykonano także znaki pionowe, ale konieczne jest również namalowanie pasów ruchu i znaków poziomych, ponieważ bez tego konstrukcja nie może funkcjonować.

Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami most w Głuchołazach zostanie oddany do użytku publicznego w najbliższy piątek.