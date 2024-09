Marcin Kierwiński został powołany przez prezydenta na pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi. Jego kandydaturę na to stanowisko przedstawił wcześniej premier Donald Tusk. Kierwiński, by wejść w skład rządu, zgodził się zrzec mandatu europosła.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Chodzi o powołanie w jej skład Marcina Kierwińskiego.

- Bardzo dziękuję premierowi za wyznaczenie pana ministra do tego jakże ważnego zadania. Dziękuję również ministrowi za przyjęcie tego zadania, na które nie ma wiele czasu, a które wymaga wiele poświęcenia - mówił prezydent.

Zwrócił uwagę, że Kierwiński zrzekł się mandatu europosła. - Myślę, że byliby tacy, którzy by tego nie zrobili, bo były już takie przypadki, że politycy odmawiali złożenia mandatu do PE i nie podejmowali funkcji w polskim rządzie - mówił Andrzej Duda.

- Pan minister to zrobił. W sprawie bardzo trudnej i bardzo ważnej społeczni i państwowo. Jestem za to w imieniu Rzeczpospolitej ogromnie wdzięczny. To jest propaństwowa i proobywatelska postawa. Dziękuję - podkreślił prezydent.

Marcin Kierwiński pełnomocnikiem rządu ds. powodzi

W piątek premier Donald Tusk informował, że Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Polityk zgodził się zrzec mandatu europosła i wejść w skład rządu.

W wyniku czerwcowych wyborów Kierwiński z ramienia KO dostał się do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej pełnił funkcję szefa MSWiA. Od 2020 roku jest także sekretarzem generalnym PO, od wielu lat związany jest z warszawskimi strukturami tej partii.

Jak informowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zadaniem pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi będzie koordynacja działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz wsparcie dla społeczności poszkodowanych w wyniku powodzi, które w ciągu ostatnich dni dotknęły szereg miejscowości w południowej i zachodniej Polsce.

- To będą wszelkie działania koordynujące ten proces. Siłą rzeczy będę rozliczany z tego, jak będzie ten proces przebiegał, więc będę też zależał od tego, jak pracują inne resorty i instytucje państwa, więc będę się starał być osobą, która ponagla ten proces - zapowiadał Kierwiński. - Na pewno będziemy współpracować, bo tutaj niezbędne będzie ministerstwo klimatu, w tym, aby budować nowe zbiorniki retencyjne i zastanowić się, które z obszarów dziś zalanych były wyłączone spod zabudowy - wskazywał.

