Bogdan Rymanowski zapytał kard. Kazimierza Nycza o sprawę ks. Michała Olszewskiego. Pod koniec marca prezes fundacji Profeto został zatrzymany w marcu przez funkcjonariuszy ABW w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy.

Obecnie duchowny jest w areszcie tymczasowym.

Czy Kościół powinien apelować, by został wypuszczony? Kard. Nycz uznał, że nie może wypowiedzieć się w imieniu całego Episkopatu. - Mój własny pogląd mówi: Dopóki nie znamy wszystkich kontekstów tego zatrzymania, trudno się wypowiadać. Mam natomiast pytanie natury prawno-moralnej: czy zatrzymanie tymczasowe musi trwać tak długo? - odparł w środowym "Gościu Wydarzeń".

Ks. Michał Olszewski w areszcie. Kard. Nycz: To nie są komfortowe sytuacje

Zdaniem arcybiskupa metropolity warszawskiego szybciej niż w ciągu pół roku można zebrać wszystkie dowody potrzebne dla postępowania, unikając przy tym matactwa "na tym etapie". - Bo jednak areszt, więzienie to nie są sytuacje komfortowe dla człowieka. Wiemy, że nieraz potem się okazuję, że nie było to konieczne - ocenił.

Kard. Nycz uważa, że ks. Olszewski mógłby odpowiadać z tzw. wolnej stopy. - Powinien jak najszybciej nastąpić taki moment, który by sprawił, by ta sprawa jego - nazwijmy to śledztwa prokuratorskiego - była zakończona (...). Oczywiście nie chcę polemizować, broń Boże, z niezawisłym sądem, który wydał wyrok - wskazał.

Razem z księdzem Olszewskim agenci ABW zatrzymali też dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd zadecydował o areszcie także dla nich. Pod koniec sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył im areszt o kolejne trzy miesiące. W czwartek sąd apelacyjny rozpozna zażalenie w tej sprawie.

Protesty przeciwko zatrzymaniu ks. Olszewskiego

Przeciwko przetrzymywaniu w areszcie ks. Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości protestuje działacz antykomunistycznej opozycji w okresie PRL Jan Karandziej, który od dziesięciu dni prowadzi głodówkę w siedzibie NSZZ "Solidarność" w Częstochowie.

Od wtorku protest głodowy w tej sprawie prowadzony jest także w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych przez Stanisława Oronia, który głoduje już ósmy dzień. W proteście wspiera go również trzech innych działaczy "Solidarności": Waldemar Drewniak, Lech Jan Ciężki oraz dr Piotr Gawryszczak.

Zatrzymanie ks. Olszewskiego wywołało również sprzeciw polityków opozycji. W lipcu Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało protest przed Sejmem. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński nazwał wówczas sprawę "próbą odwrócenia uwagi od codziennych problemów" i "pacyfikacją społeczeństwa".

Wtórował mu również polityk Suwerennej Polski Patryk Jaki. - Ledwo wrócili do władzy i już zaczyna im brakować pieniędzy, ruscy agenci im uciekają, a gdzie oni kierują siłę polskiego państwa, która nie może być tam, gdzie powinna? Na księdza - mówił podczas protestu. Ks. Olszewskiego nazwał "jednym z tych duchownych, który umiał trafić do młodych ludzi", co ma denerwować rządzących. - Widocznie w ks. Michale jest coś tak dobrego, że oni chcą go zniszczyć - powiedział.





Na początku października około 100 parlamentarzystów PiS i Konfederacji podpisało się pod poręczeniem osobistym, które - jako środek zapobiegawczy - miałoby pozwolić księdzu Michałowi Olszewskiemu na opuszczenie aresztu. Dokument został złożony w Prokuraturze Krajowej i stołecznym Sądzie Okręgowym. "Podejrzany będzie w pełni współpracował z organami procesowymi" - zadeklarowali politycy.