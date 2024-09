Opozycja atakuje ws. księdza Olszewskiego. "Nie będzie świętych krów"

- Nie będzie żadnych świętych krów. Czy to ksiądz, czy nie, jeżeli uczestniczył w procederze nielegalnym, to będzie za to odpowiadał - powiedział "Śniadaniu Rymanowskiego" Michał Szczerba o sprawie aresztowanego księdza Michała Olszewskiego. Opozycja uważa, że ksiądz jest w areszcie źle traktowany. - Powinien odpowiadać z wolnej stopy. - To draństwo - dodał Przemysław Wipler.

W "Śniadaniu Rymanowskiego" poruszono temat księdza Michała Olszewskiego, który od pół roku przebywa w areszcie tymczasowym. Politycy prawicy uważają, że ksiądz w areszcie jest m.in. głodzony.



"Zmaltretowany psychicznie ksiądz, który nie miał kontaktu z bliskimi przez długi czas. Wychudzony, w fatalnej formie fizycznej. Od dawna w areszcie - a przecież powinien odpowiadać z wolnej stopy. To nie lata 80-te i stan wojenny. To "uśmiechnięta" Polska. Dziś" - napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. Do wpisu zamieścił zdjęcia księdza przed i po aresztowaniu.

ZOBACZ: Zwrot w sprawie ks. Michała Olszewskiego. Jest decyzja sądu



Służba więzienia zaprzecza jednak wszelkim doniesieniom. "Nie jest prawdą, aby ks. Michał O. był "głodzony i maltretowany". W sprawie opisywanej przez środki masowego przekazu podjęte zostały czynności sprawdzające, które nie wykazały naruszenia przepisów postępowania karnego wykonawczego" - przekazała Interii rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej, ppłk Arleta Pęconek.

Sprawa księdza Olszewskiego. "Nie będzie żadnych świętych krów"

- Nie będzie żadnych świętych krów. Czy to ksiądz, czy nie, jeżeli uczestniczył w procederze nielegalnym, jeżeli uczestniczył w procederze wyprowadzania środków publicznych z Funduszu Sprawiedliwości, to będzie za to odpowiadał - powiedział na antenie Michał Szczerba odnośnie sprawy ks. Olszewskiego.



Zaznaczył, że nie będzie sytuacji, gdy ktoś będzie traktowany inaczej niż reszta więźniów tylko dlatego, że pełnił funkcję duchownego.



Marcin Przydacz z PiS zaznaczył jednak, że mowa jest wciąż o osobie niewinnej, której nie skazał żaden sąd. - Wystarczy popatrzeć na obrazki, co się z tym księdzem stało przez ostatnie kilka miesięcy, bez jakiegokolwiek udowodnienia czynu karalnego. Mamy do czynienia z wykorzystaniem służby więziennictwa i prokuratury do łamania ludzi. To zdjęcie mówi samo za siebie (odniósł się do opublikowanych przez Morawieckiego fotografii –red.). To zdjęcie będzie historyczne, ono będzie za panem chodzić, panie poseł Szczerba - dopowiedział.

ZOBACZ: Donald Tusk reaguje na słowa prezydenta. "Napluł na polski rząd"



Bezpośrednio do członka KO zwrócił się także Błażej Poboży reprezentant kancelarii prezydenta. - Trzeba być kompletnie bez serca, aby w taki sposób jak pan opowiedzieć o sytuacji samotnych matek, które znajdują się w takiej sytuacji, dwóch urzędniczek, które przez wiele miesięcy od wyborów są przetrzymywane, czy księdza Olszewskiego - mówił.



- Dwa symbole - jednym może być pańska twarz, która może być symbolem uśmiechniętej Polski, a drugi to ksiądz Olszewski prowadzony z kajdankami z przodu - stwierdził.

Ks. Olszewski w areszcie. Konfederacja zapowiedziała złożenie projektu

Członkini Lewicy Marcelina Zawisza przypomniała z kolei, że w areszcie tymczasowych przebywa obecnie 8,5 tysiąca osób. Zaznaczyła, że PiS przez osiem lat rządów nie zrobił nic z nadużywaniem tego środka zapobiegawczego. - Wy się zainteresowaliście, kiedy wasz kolega tam trafił. To jest moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość postanowiło walczyć o sprawiedliwość. To jest absurdalne. Mieliście na to osiem lat - podkreśliła.

WIDEO: Sprawa księdza Michała Olszewskiego

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Podobne stanowisko wyraziła posłanka Polski 2050 Anna Radwan-Röhrenschef, która uznała, za "niesmaczne" robienie bohatera z księdza w momencie, gdy ma zarzuty ws. zdefraudowania milionów z FS. Zarzuty prokuratorów wobec ks. Olszewskiego dotyczą m.in. wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości ponad 66 mln zł dla fundacji Profeto, która – w ocenie prokuratorów – nie spełniała wymagań formalnych i merytorycznych, by otrzymać te pieniądze.



Według Przemysława Wiplera areszt tymczasowy jest nadużywany od 1989 roku, a w czasach Zbigniewa Ziobro jako Prokuratora Generalnego, wzrósł do "skandalicznego" poziomu. Zapowiedział także, że Konfederacja złoży projekt zmiany przepisów, aby uniemożliwić nadużywanie aresztów wydobywczych.



Na pytanie prowadzącego czy trzymanie księdza Olszewskiego w areszcie jest bezzasadne odpowiedział, że "jest to draństwo", a on powinien odpowiadać z wolnej stopy.