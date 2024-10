Prognoza pogody na wtorek, Kraków. Co przyniesie dzień?

Poranek rozpocznie się dużym zachmurzeniem i temperaturą około 6,6 st. Celsjusza o godzinie 7:00. Ta odczuwalna będzie zbliżona, ze względu na niewielki wiatr o prędkości 2,6 km/h.

W miarę upływu czasu zrobi się cieplej. O godzinie 11 słupki rtęci pokażą 13,1 st. Zachmurzenie pozostanie duże, ale bez opadów. Prędkość wiatru wzrośnie do około 5,4 km/h.

W południe pogoda zacznie się poprawiać, przynosząc umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 15 st., z odczuwalną wynoszącą 13,5 stopnia.

Popołudnie będzie najcieplejszą częścią dnia, z maksymalną temperaturą 17,6 st. Celsjusza o godzinie 15:00. Indeks UV pozostanie niski, co sprzyja spacerom na świeżym powietrzu.

Po godzinie 18:00 niebo stanie się bezchmurne, a temperatura zacznie spadać do 10 st. Celsjusza przed północą. Wiatr nabierze na sile, osiągając do 11,4 km/h.

Wieczór będzie przyjemny, z czystym niebem, co może zachęcić do wieczornych spacerów. Prawdopodobieństwo opadów pozostaje na poziomie zerowym, co sprzyja planowaniu aktywności na świeżym powietrzu.

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 6,9 do 9,3 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 2,7 do 3 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 11,2 do 16,5 st., a niebo będzie umiarkowanie zachmurzone. Wiatr osiągnie prędkość do 5,8 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie 17,6 st., po czym zacznie spadać. Niebo stanie się częściowo bezchmurne, a wiatr osłabnie do 3,4 km/h.