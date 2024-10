Choroba może dotknąć każdego, dlatego nie jest niczym niezwykłym, że pracownik korzysta z L4. Ważne jest jednak, aby w tym czasie skoncentrować się na powrocie do zdrowia i przygotowaniach do powrotu do pracy. Niestety, zdarza się, że niektórzy nadużywają zwolnień lekarskich. ZUS kontroluje, czy osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich faktycznie są w trakcie leczenia.