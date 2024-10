- Nigdy żadne mechanizmy do końca nie zostały wykorzystane - powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik MSZ Paweł Wroński. W ten sposób odniósł się do informacji o możliwym odesłaniu przez Niemcy do Polski 40 tys. migrantów. Jak zapewnił, w ministerstwie "nie ma takich obaw".

- Autor tekstu stworzył konstrukt myślowy, co by to było, jakby wszystkie mechanizmy zostały wykorzystane - wskazał w rozmowie z Moniką Miller Paweł Wroński.



Jak tłumaczył, w artykule przedstawiono pewną konstrukcję umowy o readmisji oraz procedury dublińskiej, ale zapewnił, że wszystkie te mechanizmy nie będą na raz w pełni uruchomione.

Niemcy odeślą do Polski 40 tysięcy migrantów? Jest reakcja MSZ

Rzecznik MSZ wyraził jednocześnie zrozumienie dla obaw, wskazując, że Niemcy dokonały wyraźnego zwrotu w polityce migracyjnej, m.in. poprzez przywrócenie kontroli na wszystkich granicach.



- Naszym zdaniem jest to związane m.in. z sytuacją polityczną w Niemczech, gdzie popularność zdobywają krytykujące politykę migracyjną. My również prowadzimy swoją politykę i jak widać ta polityka również jest polityką stanowczą, zarówno w kwestiach obrony granicy, jak i czasami w relacjach z naszymi sąsiadami - podkreślił.

WIDEO: MSZ komentuje doniesienia o odesłaniu do Polski migrantów

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wroński przypomniał, że podczas kampanii brexitowej wielką karierę w mediach zrobił news, wedle którego UE zmusiła Wielką Brytanię do przyjęcia 70 mln Turków.



- Było to oparte na konstrukcie, że jeżeli Turcja wejdzie do UE, to 70 mln Turków przyjedzie na Wyspy Brytyjskie - podkreślił.

Europa walczy z nielegalną migracją

Jak informowała w czwartek Interia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych obawia się, że Niemcy zdecydują się w pełni skorzystać z procedury readmisji migrantów.

W praktyce oznaczałoby to odesłanie do Polski wszystkich osób, które procedurę międzynarodowej ochrony rozpoczęły w naszym kraju, np. przekraczając granicę z Białorusią. Pojawiły się doniesienia, że może chodzić nawet o 40 tys. osób.

ZOBACZ: Granica z Białorusią. SG: Nielegalna migracja jest doskonale zorganizowana przez stronę białoruską

W artykule dokładnie opisano zarówno procedurę readmisji, jak i procedurę dublińską. Pierwsza z nich dzieli się na uproszczoną i pełną i dotyczyć może osób, które nielegalnie przebywają na terytorium Niemiec, a wcześniej były w Polsce. Wynika ona wprost z porozumienia polsko-niemieckiego.



Procedura dublińska z kolei dotyczy przede wszystkim migrantów, którzy złożyli już wniosek azylowy w Polsce, podanie nie zostało jeszcze rozpatrzone, ale dany migrant już wyjechał np. do Niemiec. Na podstawie obowiązującego od dekady porozumienia, Niemcy mogą taką osobę "oddać".