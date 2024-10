"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" [OGLĄDAJ]

- Trudno mówić tutaj o jakimś wielkim sukcesie. Kiedy wczytamy się w konkluzję, czyli realne zapisy ustaleń z tego szczytu (UE w Brukseli - red.) to nasuwają się dwa wnioski jeśli chodzi o Pakt Migracyjny. Kwestie azylowe - tu brak realnych stwierdzeń, dających podstawę do tego, żeby myśleć, że to prawo zostanie zmienione, tylko apel, że nie można tego nadużywać. Że nie można doprowadzać do tego, żeby Rosja i Białoruś to wykorzystywały - mówił Marcin Przydacz, odnosząc się do słów premiera, który ogłosił sukces w przyjęciu przez państwa UE polskiego punktu widzenia w kwestii polityki migracyjnej.

