Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Autorem projektu jest minister ds. równości Katarzyna Kotula. "To już oficjalne! To dla mnie bardzo ważny dzień, bo oddaję efekt wielu miesięcy pracy całego naszego zespołu" - napisała w mediach społecznościowych.

"To dla mnie bardzo ważny dzień, bo w Wasze ręce oddaję efekt wielu miesięcy pracy całego naszego zespołu" - dodała.

Związki partnerskie w Polsce. Katarzyna Kotula: To nowy rozdział

Tym samym kontynuujemy proces legislacyjny, który jeszcze nie miał w Polsce miejsca i który mamy nadzieję zakończy się wprowadzeniem do polskiego prawa nowej instytucji. To nowy rozdział w długim marszu po równość, który dzięki wieloletniej pracy wielu organizacji LGBT i społeczeństwa obywatelskiego doprowadził nas do tego historycznego momentu. Dziękuję wszystkim za ten ostatni czas i wsparcie!

Przełom w sprawie związków partnerskich. Opublikowano projekt ustawy

Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich zakłada, że zawarcie takiego związku następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, gdy dwie osoby złożą zgodne oświadczenia.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, "rejestrowany związek partnerski oparty będzie na zasadach równości i niedyskryminacji, zapewniając wszystkim osobom, niezależnie od płci, możliwość realizacji ich potrzeb i pragnień życiowych".

"Zapewnienie możliwości zawarcia rejestrowanego związku partnerskiego przez osoby tej samej i różnej płci będzie chronić te osoby przed wykluczeniem, a także zapewni możliwość jasnego określenia wzajemnych praw i obowiązków. Projekt jest więc odpowiedzią na potrzeby społeczne par tej samej płci, które nie mają dostępu do instytucji małżeństwa, ale także par różnej płci żyjących w związkach nieformalnych, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą zawrzeć małżeństwa" - podano.

