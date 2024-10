Były premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z włoskimi dziennikarzami został zapytany o to, czy może dojść do zmiany w przywództwie partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Liderką europejskiego ugrupowania, do którego należy m.in. Prawo i Sprawiedliwość, jest premier Włoch Giorgia Meloni.

Mateusz Morawiecki liderem europejskiej partii? "Wszystko w rękach Meloni"

- Być może, ale jeszcze nic nie zdecydowano. Wszystko jest w rękach Giorgii Meloni, która była i jest wspaniałą przewodniczącą EKR. Porozmawiamy o tym w niedalekiej przyszłości - przyznał. Na pytanie, czy jest gotów objąć przywództwo, odpowiedział: "Jestem, oczywiście, że jestem".

Morawiecki poinformował również, że zaprosił szefową rządu Włoch do Warszawy, gdzie 11 i 12 grudnia odbędzie się spotkanie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Mateusz Morawiecki: Zaprosiłem Giorgię Meloni do Warszawy

Podczas kongresu EKR w Dubrowniku w Chorwacji Morawiecki ogłosił: "Zaprosiłem Giorgię Meloni do Warszawy". Zaznaczył zarazem, że zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo premier Włoch jest zajęta.

- Rozmawialiśmy trzy dni temu w Brukseli, dała mi pewną nadzieję, że może przyjedzie, ale trzeba będzie zobaczyć, czy będzie to możliwe - stwierdził były premier, cytowany przez agencję Ansa.