Joanna Mucha nie straci immunitetu. Sejm nie zgodził się na jego uchylenie posłance Polski 2050. Sprawa sięga 2012 roku i głośnego koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prokuratura wniosek o pociągniecie do odpowiedzialności ówczesnej minister sportu złożyła w 2021 roku. Podczas piątkowego głosowania za uchyleniem immunitetu było 178 posłów, przeciw - 238, a 10 się wstrzymało.

Wniosek Prokuratora Okręgowego w Warszawie z czerwca 2021 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Joanny Muchy był rozpatrywany w komisji regulaminowej w poprzedniej kadencji Sejmu. Nie trafił jednak wówczas do głosowania na posiedzeniu plenarnym. Został skierowany przez marszałka Sejmu do ponownego rozpoznania w tej kadencji. Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych opowiedziała się za odrzuceniem wniosku uchyleniu immunitetu.

W trakcie piątkowego głosowania Sejm nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu posłance Polski 2050. Głosowało 426 posłów, za było 178, przeciw - 238, 10 wstrzymało się od głosu.

Joanna Mucha zachowa immunitet. Chodzi o koncert w 2012 roku

Sprawa sięga 2012 roku i koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prokuratura wskazywała, że Mucha jako ówczesna minister sportu zatwierdziła wypłatę ponad 5,9 mln zł z rezerwy celowej resortu na organizację koncertu, mimo że były to środki przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania związane z Euro 2012. Śledczy zaznaczyli również, że do kompetencji ministra sportu i turystyki nie należało organizowanie koncertów muzyki rozrywkowej.

Według prokuratury rezultatem działań Muchy była utrata przez Skarb Państwa co najmniej 4,7 mln złotych (suma to różnica wydatków poniesionych na organizację koncertu i dochodów uzyskanych z niego przez budżet państwa). Zdaniem śledczych na wartości stracił też znak towarowy Stadionu Narodowego - biegły w opinii wydanej w 2020 r. podkreślał, że żaden sponsor nie zdecydował się wesprzeć koncertu.

Koncert Madonny w Warszawie. NIK wskazywała na "rażące nieprawidłowości".

W 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że działania przy organizacji koncertu były "niegospodarne i niecelowe", a w ich wyniku Skarb Państwa poniósł "szkodę majątkową w wielkich rozmiarach". W opinii mowa była o "rażących nieprawidłowościach".

W tracie piątkowego bloku głosowań Sejm nie zgodził się również na uchylenie immunitetu Marka Sowy (KO), o co wnioskował oskarżyciel prywatny Maciej Lisowski. Chciał on oskarżyć polityka za zniesławienie podczas posiedzeń sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej.

Posłowie nie wyrazili także zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Dolaty (PiS), o co także wnioskował oskarżyciel prywatny. Były starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński zarzucał politykowi zniesławienie w mediach społecznościowych.