Sercem wszyscy chcieliby, żeby "plan zwycięstwa" się realizował. Ale wielkiego entuzjazmu ani, jak słyszę, w Radzie Europejskiej, ani w Kwaterze Głównej NATO nie ma - powiedział dziennikarzom Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do planu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że w jego ocenie strategia ta "na pewno nie rozwiązuje tematu".

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział w dwudniowym spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Podczas piątkowej konferencji prasowej streścił przebieg czwartkowego spotkania szefów resortów. Jak wskazał, ważnym tematem było wsparcie dla Ukrainy, a także "plan zwycięstwa" prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Wicepremier o "planie zwycięstwa": Na pewno nie rozwiązuje tematu

Zapytany o to, w jaki sposób sojusznicy przyjęli ową strategię Kosiniak-Kamysz wskazał, że należy rozgraniczyć "pomiędzy sercem a rozumem".

- Sercem wszyscy chcieliby, żeby "plan zwycięstwa" się realizował. To ważne nie tylko z przyczyn humanitarnych, cywilizacyjnych, ale też ze względu na bezpieczeństwo państw NATO - wskazał wicepremier.

- Ale wielkiego entuzjazmu ani, jak słyszę, w Radzie Europejskiej, ani w Kwaterze Głównej NATO nie ma, bo sytuacja na froncie jest trudna, jest ogromne zmęczenie wojną - dodał.

Jak dodał szef MON, "ten plan na pewno nie rozwiązuje tematu". - Nie jest wyraźnym, jasnym światłem, które od razu zmieni rzeczywistość - ocenił.

Ukraina wstąpi do NATO? "Nie było wysunięcia zaproszenia"

Wicepremier podkreślił, że Polska jest liderem wsparcia dla Ukrainy ze względu na fakt, że to od Polaków w pierwszej kolejności spłynęła pomoc finansowa. - Gdyby nie to, nie bylibyśmy teraz w tym momencie, w którym się znajdujemy - przypomniał.

Dodał, że Polska wspiera również działania na rzecz przystąpienia Ukrainy do Sojuszu. Wstąpienie do NATO stanowi "punkt numer jeden deklaracji prezydenta Zełenskiego". - Ale zaproszenie musi wyjść od całego Sojuszu. Nie było wysunięcia zaproszenia ani na szczycie w Waszyngtonie, ani wczoraj - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Polska wie, po której stronie stoi. Nie wiem, czy wszyscy inni członkowie Sojuszu mogą powiedzieć to samo - ocenił wicepremier.

Wicepremier dodał, że wśród państw NATO widać gotowość do zwiększenia wydatków na obronność. W przyszłym roku Polska chce je zwiększyć do 4,7 proc. PKB, co jest najwyższym poziomem wśród państw NATO.

- To budzi tutaj ogromny szacunek i wiele krajów podąża za Polską. Nie mówię tu jedynie o państwach wschodniej flanki NATO, (...) również kraje Europy Południowej zmieniają swoją strategię - przekazał wicepremier. Dodał, że przeznaczanie 2 proc. PKB na obronność przez kraje Sojuszu to jedynie "punkt wyjścia".