Włodzimierz Czarzasty w "Graffiti"

- Z panią posłanką Żukowską jest tak, że mówi głośno to, o czym wiele osób myśli, a nie mówi tego głośno - powiedział Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do słów Anny Marii Żukowskiej. Posłanka skomentowała, że Lewicy nie udała się rocznica ostatnich wyborów parlamentarnych.

- Myślę, że miała na myśli to, że nie obeszliśmy wspólnie tej rocznicy. Nie doszło do spotkania. Każdy jest zarobiony, każdy ma swoje sprawy polityczne. Ale oczywiście można było coś zrobić. Dementuję ewentualne plotki o tym, że ktoś się z kimś pokłócił. Mamy trudne sprawy do omówienia. Jesteśmy zadowoleni z funkcjonowania w koalicji - stwierdził.

W programie poruszono też temat strategii migracyjnej ogłoszonej kilka dni temu przez premiera Donalda Tuska. - Do hasła "odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo" dodajemy "zachować człowieczeństwo". Nie dajmy się zwariować. Nie zgadzamy się na to, żeby wstrzymać całkowicie wydawanie azylów w Polsce - podkreślił wiceprzewodniczący Lewicy.

- Przestrzegam, że wprowadzenie zakazu azylu w Polsce źle może nam zrobić - powiedział Czarzasty. Jak podkreślił, Lewicy podoba się strategia oprócz tego jednego akapitu.

W poniedziałkowym wydaniu "Graffiti" temat strategii migracyjnej komentował Bartłomiej Sienkiewicz. - Środowiska ochrony praw człowieka to ludzie odklejeni od rzeczywistości, ich poziom manipulacji i fałszu jest niebywały - stwierdził.

- Czasami człowiek powie coś bez sensu. Za szybko powie, za późno pomyśli. Bartek, może następnym razem jak będziesz w Polsacie złap trochę dystansu do tej sprawy - zaapelował Włodzimierz Czarzasty.

Odnosząc się do pogłosek dotyczących konfliktu w Nowej Lewicy, polityka stwierdził: - Partia Razem musi odpowiedzieć na pytanie, czy chce być w opozycji. Tam są dziś PiS i Konfederacja. Adrian Zandberg musi podjąć kiedyś decyzję.

- Mam wielką prośbę: niech zdecyduje coś - dodał.

W środę Paweł Kukiz poinformował o rozwiązaniu koła poselskiego Kukiz'15. W jego miejsce powołany został nowy twór. - Dzisiaj rozwiązaliśmy to koło i stworzyliśmy nowe koło o nazwie Wolni Republikanie - oznajmił w Polsat News Polityka.

- Paweł Kukiz jest człowiekiem wielkiej fantazji. W kontekście części postulatów jest konsekwentny. W innych sprawach, jak wiadomo, nie jest konsekwentny - skomentował Włodzimierz Czarzasty.

