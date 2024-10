Rząd ogłosił założenia dokumentu "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030". Jak wskazano, jednym z głównych powodów jego powstania jest chęć zatrzymania procesu nielegalnej imigracji na granicy z Białorusią. Uwzględnia on jednak również inne zjawiska.

Uchwała w sprawie polityki migracyjnej. Przedstawiono założenia dokumentu

"Nasz kraj w bardzo krótkim czasie zmienił swój status z państwa emigracyjnego w imigracyjne. Obecnie w Polsce z zamiarem długoterminowego pobytu przebywa ok. 2,5 mln cudzoziemców" - czytamy w rządowym oświadczeniu, w którym wskazano, że od 2016 r. Polska nie posiada kompleksowej strategii migracyjnej.

W komunikacie przedstawiono trzy "najważniejsze założenia strategii". Pierwszym z nich jest ustanowienie bezpieczeństwa Polski jako priorytetowej kwestii przy podejmowaniu decyzji dotyczących migracji. Oświadczono, że procesy dotyczące przyjazdów obcokrajowców do kraju muszę być regulowane i pozostawać pod ścisłą kontrolą.

W drugim punkcie wymieniono obszary interwencji państwa w kwestii migracji. Jak wskazano, działania muszą objąć transparentną politykę wizową. Opierać ma się ona na selektywnym podejściu, również wobec osób, które przyjeżdżają do Polski w celach ekonomicznych i edukacyjnych.

Dokument rządowy zakłada możliwość odrzucania wniosków o azyl

Strategia objąć ma także zmiany procedur, "tak aby nie mogły być one wykorzystywane w działaniach hybrydowych". Zgodnie z zapowiedziami Donalda Tuska, uwzględniona w dokumencie zostanie możliwość czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do przyjmowania wniosków o azyl.

Dokument mówi również o warunkach dostępu do rynku pracy. Jak wskazano, migracja nie może kreować "potencjalnych nowych wyzwań dla stabilnej sytuacji zatrudnieniowej" w Polsce. Zaznaczono również kwestię ryzyka związanego z osobami, które ubiegają się o wydanie dokumentów legalizujących pracę w Polsce tylko po to, by móc wjechać na teren Rzeczypospolitej lub do strefy Schengen. Podobną problematykę porusza również punkt dotyczący migracji edukacyjnej.

Strategia migracyjna dotyczy również kwestii integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem, kwestii repatriacyjnych, a także tych dotyczących diaspory polskiej.

W ostatnim z założeń stwierdzono, że "efektem wdrożenia Strategii migracyjnej będzie stworzenie przejrzystych i bezpiecznych zasad imigracji do Polski, kontrolowanej przez instytucje państwowe".

W oświadczeniu uwzględniono, że uchwałą została przyjęta "ze zdaniem odrębnym" wyrażonym przez członków rządu: Krzysztofa Gawkowskiego, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Katarzynę Kotulę i Dariusza Wieczorka.