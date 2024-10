Paweł Kukiz nie jest już posłem koła Kukiz'15. Polityk poinformował w Polsat News Polityka, że założył nowe koło poselskie. Oprócz niego należą do niego trzej inni parlamentarzyści.

Paweł Kukiz poinformował w środę o rozwiązaniu koła poselskiego Kukiz'15. W jego miejsce powołany został nowy twór. - Dzisiaj rozwiązaliśmy to koło i stworzyliśmy nowe koło o nazwie Wolni Republikanie - oznajmił polityk w Polsat News Polityka.

Koniec Kukiz'15 w Sejmie. Paweł Kukiz założył koło Wolni Republikanie

Jak przekazał Kukiz, ma ono taki sam skład, jak to wcześniejsze, czyli oprócz niego należą do niego trzej inni parlamentarzyści: Marek Jakubiak, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Jarosław Sachajko.

- Koncepcja jest taka, że każdy z nas ma trochę inne środowiska. Ja reprezentuję te środowiska, które chcą wprowadzenia zmian ustrojowych takich jak referenda, zmiana ordynacji wyborczej i sędziowie pokoju - powiedział poseł.

- Marek Jakubiak to środowiska polonijne i prawicowe, a Jan Krzysztof Ardanowski, to są ci, którzy zawsze głosowali na prawa stronę, a w tych wyborach nie poszli głosować, bo byli zawiedzeni polityką rolną prowadzoną przez PiS - dodał w rozmowie z Bartłomiejem Maślankiewiczem.

Kariera polityczna Pawła Kukiza

Paweł Kukiz zaczął angażować się politycznie w 2010 roku, kiedy forsował pomysł jednomandatowych okręgów wyborczych oraz wspierał akcje pro-life.



Jego kariera polityczna rozpoczęła się na dobre w 2014 roku, kiedy został radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w ramienia Bezpartyjnych Samorządowców.



W 2015 roku wystartował w wyborach prezydenckich. Zdobył 3 099 079 głosów, co stanowiło 20,8 proc. głosów ważnych. Dało mu to trzecie miejsce wśród 11 kandydatów. Przed drugą turą nie przekazał poparcia ani Andrzejowi Dudzie ani Bronisławowi Komorowskiemu.



Tego samego roku ogłosił utworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz'15, z którego wystartował w wyborach parlamentarnych. KWW Kukiz'15 zdobyło 8,8 proc. głosów i wprowadziło do Sejmu 42 posłów.



Cztery lata później bez powodzenia ugrupowanie Kukiza startowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego.



W sierpniu 2019 roku ogłoszono, że przedstawiciele Kukiz'15 do wyborów parlamentarnych wystartują z list PSL w ramach Koalicji Polskiej. Kukiz ponownie został posłem.



W 2020 roku ogłosił utworzenie partii politycznej pod nazwą K'15, którą zarejestrowano w lipcu. Od grudnia 2020 roku był poza klubem parlamentarnym Koalicji Polskiej. Został posłem niezrzeszonym.



W maju 2021 roku jako przedstawiciel partii K'15 podpisał porozumienie programowe z PiS. Jednak w październiku 2022 roku do czasu spełnienia jego postulatów zawiesił współpracę przy głosowaniach w Sejmie. Po dojściu do porozumienia powrócił do współpracy.



Partia K'15, której był prezesem, została wyrejestrowana 11 stycznia 2023. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku startował z listy PiS i ponownie uzyskał mandat posła.

Po wyborach, w listopadzie 2023 roku Kukiz ogłosił, że nie wstąpi do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział stworzenie własnego koła poselskiego w Sejmie - koła Kukiz'15.

Oprócz niego znaleźli się w nim Jarosław Sachajko i Marek Jakubiak. W lipcu 2024 roku dołączył do nich Jan Krzysztof Ardanowski.

