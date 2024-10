O zamiarze Andrzeja Dudy wygłoszenia rocznicowego orędzia w Sejmie poinformowano w ubiegłym tygodniu.

- Rok od wyborów, to chyba dobry moment, aby pewne sprawy podsumować, powiedzieć o wyzwaniach. Będzie to coś w rodzaju State of the Union, takiego dorocznego wystąpienia prezydentów, jak jest w USA - mówił wówczas szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek w programie Bogdana Rymanowskiego.

Początkowo głowa państwa chciała wystąpić w izbie niższej polskiego parlamentu dokładnie rok po wyborach parlamentarnych, czyli 15 października, ale marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaproponował pierwszy dzień rozpoczynającego się dziś trzydniowego posiedzenia Sejmu. Finalnie ustaloną datą stał się więc 16 października.

Inicjatywa prezydenta spotkała się ze zrozumieniem, zwłaszcza że ugruntowana jest w prawie, a dokładniej w art. 140 Konstytucji RP, który daje przywódcy takie prawo i stanowi, że nad jego orędziem nie przeprowadza się debaty.

Z informacji podanych przez Kancelarię Prezydenta wynika, że jednymi z głównych tematów będą bezpieczeństwo, współpraca i podsumowanie ostatniego roku.