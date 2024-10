- Jak usłyszałem o zawieszeniu prawa o azylu, to sobie wyobraziłem, że z taką inicjatywą mógł wystąpić prezes Jarosław Kaczyński - ocenił politolog prof. Antoni Dudek w programie "Gość Wydarzeń". Jego zdaniem premier Donald Tusk "dokonał gwałtownego zwrotu" w polityce migracyjnej rządu, a takie działanie może mieć konkretny cel.

Politolog, prof. Antoni Dudek stwierdził, że po 10 miesiącach rządów koalicja zasługuje na ocenę dostateczną. Jego zdaniem premier Donald Tusk zdominował liderów pozostałych formacji.

- Oni się do tego nie chcą przyznać. A widzieliśmy pokaz tego w miniony weekend, kiedy bez żadnych konsultacji zmienił w sposób istotny politykę migracyjną tego rządu - stwierdził politolog w "Gościu Wydarzeń" i podkreślił, że zaskoczenia w tej sprawie nie kryli pozostali koalicjanci.

Strategia migracyjna. Prof. Dudek: Tusk dokonał gwałtownego zwrotu

- Donald Tusk dokonał gwałtownego zwrotu - podkreślił prof. Dudek i przypomniał, że premier jeszcze dwa lata temu protestował przeciwko budowie zapory na granicy z Białorusią. - Nie kryję, że jak usłyszałem o zawieszeniu prawa o azylu to sobie wyobraziłem, że z taką inicjatywą mógł wstąpić prezes Jarosław Kaczyński albo premier Mateusz Morawiecki. Natomiast w przypadku polityka KO jest zaskakujące - dodał ekspert.

Jego zdaniem tymi działaniami szef rządu chce odebrać partii Kaczyńskiego kolejny element retoryki - "że to tylko Prawo i Sprawiedliwość broni Polski przez nielegalnymi migrantami".

Wybory prezydenckie 2025. KO walczy o utrzymanie władzy

Wspomniana strategia może pomóc kandydatowi na prezydenta z ramienia KO, którym - zdaniem Dudka - będzie Rafał Trzaskowski. - On będzie walczył o wyborców lewicowych i liberalnych, natomiast będzie problem z tymi niezdecydowanymi - ocenił profesor.

Podobne zabiegi są - zdaniem Dudka - próbą "zagospodarowania centrowego elektoratu". Zdaniem politologa to strona obozu rządzącego ma w tym momencie większe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, ale to się może jeszcze zmienić.

Jednocześnie stwierdził, że przyszłoroczne wybory są dla KO walką o utrzymanie władzy. - Jeśli przegrają, PiS będzie domagało się przedterminowych wyborów - powiedział.

"Obdzwonił premierów i ruszył do ataku na Brukselę"

Natomiast o tym, na ile realna jest propozycja zawieszania prawa azylowego pokaże najbliższy szczyt UE, kiedy Tusk ze swoją agendą będzie musiał zmierzyć się z KE. - Teraz się przekonamy. Ma mnóstwo spraw do załatwienia z Brukselą, teraz ma kolejną - stwierdził.

Zdaniem Dudka tak doświadczony polityk prawdopodobnie nie wyszedł z propozycją przypadkowo. - Podejrzewam, że najpierw obdzwonił iluś premierów, żeby zapytać, czy to poprą, a jak się dowiedział, że poprą, to ruszył do ataku na Brukselę - mówił.